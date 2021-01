ré

ata sur le nombre de personnes noires et asiatiques recevant des vaccins Covid doit être recueillie par le NHS au milieu des craintes que les piqûres n’atteignent pas les Londoniens les plus à risque de contracter le virus, a appris le Standard.

Les chefs de la santé admettent qu’ils ont été aveuglés par le manque d’informations sur la question de savoir si les Londoniens de BAME – dont beaucoup couraient un risque plus élevé en raison de facteurs tels que les emplois publics et les conditions de vie plus mauvaises – se présentent pour être vaccinés.

Le maire Sadiq Khan a déclaré qu’il craignait que la capitale ne reçoive sa juste part de coups, car les derniers chiffres montraient que le nombre de Londoniens de l’est recevant une première dose était le plus bas de toutes les régions du NHS en Angleterre.

M. Khan a déclaré: «La mauvaise nouvelle est que ce sont ceux qui ont le plus souffert de ce virus et qui ont le plus besoin du vaccin, qui sont les plus hésitants.»

Les médecins généralistes du sud-est de Londres ont commencé à enregistrer l’appartenance ethnique des patients pour évaluer s’il existe des «disparités émergentes dans le programme de vaccination».

Le Dr Jonty Heaversedge, président du South-East London Clinical Commissioning Group, a déclaré que ces données étaient d’une «importance critique».

Il a ajouté: «Nous avons besoin d’informations très claires sur qui a reçu la vaccination, où et quand. Il existe une plate-forme numérique nationale qui recueille des informations sur la vaccination, et l’une des choses sur lesquelles nous avons été très claires dans le sud-est de Londres était que nous avions besoin de détails sur l’appartenance ethnique des gens dans le cadre de cela.

«Cela n’était pas initialement inclus dans la plateforme nationale. Je crois que, après la pression des gens sur cet organe directeur et notre [politicians], que cela va maintenant être intégré dans la plateforme nationale.

Il a déclaré que de meilleures données aideraient également les généralistes à savoir si d’autres personnes qui ont tendance à ne pas participer aux programmes de santé publique, comme les personnes atteintes de maladie mentale. Les sans-abri sont considérés pour une priorité plus élevée pour le jab, il est entendu.

Les premiers chiffres ventilés par «partenariat de soins intégrés» – les régions du NHS qui couvrent plusieurs arrondissements voisins – révèlent que Londres reste à la traîne par rapport au reste du pays.

L’East London Health and Care Partnership avait administré dimanche 68 858 premières doses, soit 3,4% de sa population – environ un tiers du taux dans les régions les plus performantes d’Angleterre. Lorsque les deuxièmes doses ont été incluses, le total de l’est de Londres est passé à 77.117.

North London Partners in Health and Care a donné un total de 80 477 jabs, Our Healthier South East London 82 483, North West London Health and Care Partnership 91 234 et South West London Health and Care Partnership 95 583.

Des chiffres pan-londoniens plus à jour hier soir ont montré que la capitale dans son ensemble avait administré 518 427 première et deuxième doses – mais le moins en Angleterre et près de 370 000 doses de moins que les Midlands.

Les chefs de la santé du sud-est de Londres ont déclaré qu’ils étaient «confortablement sur la bonne voie» pour vacciner les 242 000 résidents des quatre principaux groupes prioritaires d’ici le 14 février.

Le nombre de coups livrés dans l’est de Londres devrait atteindre 100 000 aujourd’hui. Le Dr Ken Aswani, chef du groupe de mise en service clinique à Waltham Forest, a déclaré que tous les résidents confinés à la maison de l’arrondissement recevraient un coup de poing d’ici la mi-février, mais a déclaré que cela pourrait prendre «jusqu’à la fin de février» pour atteindre tous les résidents des quatre priorités. groupes.

Dans le sud-ouest de Londres, la zone la plus performante de la capitale, 9 000 coups administrés à Sutton et à Richmond n’ont pas été inclus dans les ventilations régionales en raison de la «complexité» du système national de rapport. Cela signifie que son total réel dépasse déjà 100 000.

Le Dr Nicola Jones, médecin généraliste principal de Wandsworth, a déclaré: «Il reste encore beaucoup de travail à faire – dans les semaines à venir, le NHS continuera à inviter les personnes éligibles à se rendre sur leur site de vaccination local géré par les généralistes ou sur l’un des grands sites qui ouvriront bientôt. “