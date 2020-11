T

Le NHS s’améliore considérablement pour empêcher les gens de mourir de Covid-19, a déclaré aujourd’hui l’un des principaux scientifiques britanniques.

Le professeur Peter Horby, de l’université d’Oxford, qui dirige l’essai de rétablissement de premier plan au Royaume-Uni portant sur plusieurs nouveaux traitements potentiels, a déclaré que c’était «une nouvelle vraiment fantastique» que le taux de mortalité des patients hospitalisés avait diminué de moitié depuis la première vague de la pandémie. .

Interrogé sur l’efficacité du NHS dans le traitement des patients Covid-19, il a déclaré aux députés du comité scientifique de la Chambre des communes: “ Ce que nous avons vu, c’est que, bien qu’il soit tôt, il semblerait que le taux de létalité chez les patients hospitalisés ait considérablement diminué. beaucoup.

«Pour le moment, il semble que le taux de létalité est d’environ 15% chez les patients hospitalisés, après une baisse d’environ 30% lors de la première vague, donc c’est vraiment une grande différence. Nous devons être un peu prudents, car cela pourrait augmenter un peu. »

Il a ajouté: «Nous devons être un peu prudents car le profil d’âge n’est pas le même pour le moment, et à mesure que de plus en plus de personnes âgées entreront, cela augmentera, je pense. Mais cela indique que le NHS s’améliore dans le traitement des patients Covid.

La semaine dernière, une recherche distincte de l’Imperial College de Londres a estimé que le taux de mortalité global global du covid était de 1,15% dans les pays à revenu élevé et de 0,23% dans les pays à faible revenu.

Cela est dû au fait que les personnes âgées courent un risque beaucoup plus élevé de décès par covid, mais qu’il y a moins de personnes âgées dans les pays plus pauvres, car elles meurent plus tôt d’autres maladies.

La recherche impériale a déclaré que le risque de décès par Covid-19 doublait tous les huit ans et variait de 0,1% ou moins pour les personnes de moins de 40 ans à plus de 5% chez les personnes de plus de 80 ans.

Au Royaume-Uni, 47 250 personnes au total sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif, bien que de nombreux décès n’aient pas été hospitalisés. Plus d’un million de Britanniques ont été testés positifs pour Covid-19, mais beaucoup d’autres n’ont pas été testés.

Le professeur Horby a attribué la baisse du taux de mortalité à l’utilisation de la dexaméthasone stéroïde, à des améliorations de l’assistance respiratoire – comme donner aux patients des masques à oxygène sous pression plutôt que de les placer sur un ventilateur – et à l’utilisation de médicaments anticoagulants pour empêcher la coagulation du sang.

Mais il a déclaré que des recherches étaient nécessaires pour vérifier si tous les patients susceptibles de bénéficier de la dexaméthasone recevaient effectivement le médicament, ce qu’il craignait ne pas être le cas.