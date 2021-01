Le secrétaire à la Santé a déclaré aux députés que le pays avait maintenant administré plus de cinq millions de doses à 4,6 millions de personnes.

La nouvelle est venue alors que les données du gouvernement montraient que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 par habitant était en baisse dans toutes les régions d’Angleterre.

Par exemple, à Londres, le taux glissant sur sept jours au 15 janvier s’élevait à 703,7 cas pour 100000 personnes – contre 1053,4 une semaine plus tôt, et le plus bas depuis les sept jours jusqu’au 19 décembre.

Les gens attendent de recevoir le vaccin contre le virus dans une ancienne discothèque qui a été transformée en centre de vaccination du NHS

S’exprimant à la Chambre des communes ce matin, il a déclaré: «Ce virus est une menace mortelle pour nous tous et, alors que nous répondons à travers cet énorme effort (pour vacciner), soyons tous rassurés par le fait que nous administrons 200 vaccinations chaque minute.

«En attendant, tout le monde doit suivre les règles pour protéger le NHS et sauver des vies, et nous pouvons le faire en toute sécurité en sachant que la marée va tourner et qu’avec la science, nous prévaudrons.»

Malgré les données publiées par le gouvernement montrant une baisse du nombre de nouveaux cas, 1820 décès supplémentaires dans les 28 jours suivant un test Covid positif ont été signalés mercredi au Royaume-Uni.

Mais Hancock a déclaré aux députés que 63% des résidents des foyers de soins avaient maintenant été vaccinés, et a déclaré que les premières indications sont que les vaccins Covid-19 peuvent traiter certaines des nouvelles variantes du virus.

En réponse à une question du secrétaire fantôme à la santé Jonathan Ashworth sur la variante sud-africaine qui pourrait poser un risque de réinfection, M. Hancock a déclaré: «De toute évidence, nous sommes vigilants et surveillons cela de près.

“Je suis heureux de dire que les premières indications sont que la nouvelle variante est traitée par le vaccin autant que l’ancienne variante, mais bien sûr, nous sommes vigilants face aux nouvelles variantes que nous voyons à l’étranger.”

Cependant, Hancock a exhorté les gens à rester prudents après avoir reçu leur vaccin Covid-19 car il a averti que cela ne fonctionnait pas immédiatement.

Il a déclaré: «Après avoir été vacciné, vous pouvez encore attraper un coronavirus pendant plusieurs semaines et il est vraiment important que les gens le sachent.

«Quand les gens sont vaccinés, on leur dit essentiellement le temps que cela prend et la limite de l’efficacité, surtout dans cette période précoce, et on leur dit très clairement qu’il faut toujours suivre les règles.

«C’est une partie importante de ceci, surtout jusqu’à ce que nous puissions mesurer l’efficacité du programme de vaccination sur la transmission. En fait, hier encore, j’ai passé en revue les communications qui sont adressées aux gens une fois vaccinés et elles sont très claires et solides. “