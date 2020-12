T

La décision du gouvernement de placer Londres dans la catégorie 3 est «dévastatrice» pour les secteurs des arts et de l’hôtellerie de la capitale, selon des chiffres de l’industrie.

Le changement, qui entre en vigueur mercredi, signifie que les pubs, les cafés et les restaurants doivent fermer sauf pour les plats à emporter, les livraisons et les services Click and Collect et les théâtres ne peuvent pas accueillir de public en direct.

Le producteur de théâtre Cameron Mackintosh, qui a ramené une production des Misérables sur Shaftesbury Avenue après le verrouillage, a déclaré qu’il ne faisait plus confiance au gouvernement.

Il a déclaré: «La soudaine réaction du gouvernement en décidant de placer immédiatement Londres dans le rang 3 et de fermer le West End est dévastatrice pour le théâtre et l’économie.

“Pire encore, cela sent la panique et rend tous nos efforts considérables et coûteux pour assurer la sécurité des artistes et du public, largement salués par les autorités sanitaires, semblent inutiles – brisant tout sentiment de confiance entre nous en tant qu’industrie et les ministères nous avons essayé d’établir un rapport avec.

«Le théâtre commercial n’a eu pratiquement aucun soutien du Trésor, mis à part l’offre de prêts assez coûteux – que nous, contrairement au théâtre subventionné, avons été invités à donner des garanties personnelles de remboursement.

“Beaucoup d’entre nous ne veulent pas s’endetter pour payer les pertes causées par des diktats totalement hors de notre contrôle. Les changements constants de règles et de conseils que nous avons reçus sont impossibles à réagir pour aucune entreprise. Une entreprise privée se comporte comme ça serait soumis à des poursuites judiciaires de la part de ses investisseurs.

«Pourtant, le gouvernement semble jouer avec nos droits et libertés en toute impunité. Nous avons près de 100 interprètes et employés pour la plupart indépendants travaillant sur Les Misérables – Le concert mis en scène au Théâtre Sondheim. D’un coup, ce gouvernement les a poussés au chômage juste à temps pour Noël – Bah Humbug au Premier ministre et les hommes en blouse blanche.

Ian Wright, président de la Food and Drink Federation, qui représente la vaste industrie alimentaire et des boissons du Royaume-Uni, a déclaré au Standard: «L’annonce de placer Londres au rang 3 avec si peu de préavis est choquante et irresponsable.

«Cela aura un impact sur toutes les entreprises et sera particulièrement mauvais pour celles qui doivent se préparer à un Brexit sans accord imminent. La décision entravera gravement la capacité des entreprises à se préparer à la fin de la période de transition. Cela aggravera certainement la perturbation de l’approvisionnement alimentaire de la capitale. Le gouvernement doit présenter des propositions claires pour soutenir les entreprises touchées.

Julian Bird, directeur général de la Society of London Theatre, a déclaré que la nouvelle était «dévastatrice».

Il a déclaré: «Ces derniers jours, des salles ont commencé à rouvrir avec des niveaux élevés de sécurité Covid, accueillant à nouveau un public enthousiaste et socialement éloigné.

«Les théâtres de Londres seront désormais contraints de reporter ou d’annuler les représentations prévues, provoquant des difficultés financières catastrophiques pour les salles, les producteurs et des milliers de travailleurs de l’industrie – en particulier les pigistes qui représentent 70% de la main-d’œuvre du théâtre.

«Nous exhortons le gouvernement à reconnaître l’énorme pression que cela a exercée sur le secteur et à envisager une compensation rapide pour protéger les théâtres et leur personnel à Noël dans toutes les régions du pays sous des restrictions de niveau 3.

Le directeur de Theaters Trust, Jon Morgan, a déclaré que les lieux avaient «travaillé incroyablement dur» pour être sûrs pour le public.

Il a déclaré: «Ils l’ont fait à de grands risques car il est actuellement impossible d’obtenir une assurance-production. Le système de niveaux signifie plus d’incertitude et de risque pour les mois à venir à moins qu’il n’y ait un régime d’assurance soutenu par le gouvernement pour la production théâtrale, comme c’est le cas actuellement pour le cinéma et la télévision. 2020 a été une année catastrophique pour le théâtre et l’annonce d’aujourd’hui a aggravé cela. “

Andreas Labridis, du restaurant grec haut de gamme OPSO à Marylebone, a déclaré que ce serait «dévastateur» pour l’industrie hôtelière.

Il a ajouté: “ Nous pourrions nous diriger vers la tempête parfaite pour l’hospitalité – cela comprend la fermeture de nos restaurants et la perte du commerce de Noël très attendu, l’impact total inconnu du Brexit sur les prix des produits et la chaîne d’approvisionnement futurs et, enfin, les défis que nous l’industrie sera aux prises avec la fin de la libre circulation des travailleurs. »

Steve Ryan, de la brasserie 40FT de Dalston, a déclaré: «Le niveau 3 est fondamentalement à nouveau verrouillé, au moment où nous comptons le plus sur les ventes. Les soldes de décembre nous permettent de passer en janvier et février.

«Une fois de plus, le gouvernement ne nous donne aucun avertissement. Notre industrie est devenue le bouc émissaire de leur incompétence.

«Chaque mois, nous avons dû changer notre entreprise. Afin de rouvrir ce mois-ci, nous avons transformé notre taproom en un restaurant servant des repas copieux. Nous revenons maintenant aux règles de verrouillage. »