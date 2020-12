L

Des personnalités éminentes du monde des affaires et des arts ont appelé aujourd’hui à une aide gouvernementale d’urgence «immédiate», prévenant que plonger la capitale dans le Tier 3 à Noël entraînerait une énorme vague de fermetures.

La décision, qui entraînera un impact estimé à 700 millions de livres sterling avant Noël, a été accueillie avec consternation par les dirigeants des secteurs de l’hôtellerie et de la culture de Londres et fait suite à seulement deux semaines de négociation après le deuxième verrouillage.

Les théâtres du West End, qui venaient de commencer à rouvrir provisoirement à un public socialement éloigné, seront à nouveau obscurs pour un avenir prévisible.

Julian Bird, directeur général de la Society of London Theatre et du UK Theatre, a déclaré: «Ces derniers jours, des salles ont commencé à rouvrir avec des niveaux élevés de sécurité Covid, accueillant à nouveau un public enthousiaste et socialement éloigné. Les théâtres de Londres seront désormais contraints de reporter ou d’annuler les représentations prévues, provoquant des difficultés financières catastrophiques pour les salles, les producteurs et des milliers de travailleurs de l’industrie – en particulier les pigistes qui représentent 70% de la main-d’œuvre du théâtre.

“Nous exhortons le gouvernement à reconnaître l’énorme pression que cela a exercée sur le secteur et à envisager une compensation rapide pour protéger les théâtres et leur personnel pendant Noël dans toutes les régions du pays sous les restrictions de niveau 3.”

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré: «Si les professionnels de la santé décident qu’il est essentiel que Londres passe au niveau 3, qu’il en soit ainsi. Mais le soutien des entreprises du gouvernement doit être suffisant et immédiat. Cela doit inclure – au minimum – un soutien en espèces instantané aux entreprises de l’hôtellerie et des loisirs, et l’extension des tarifs des vacances au cours du prochain exercice – ce qui aidera l’ensemble de la grande rue à planifier ses dépenses et à atténuer l’impact des perte de commerce en raison de restrictions qui dissuadent les personnes en dehors de Londres de voyager. »

Le maire Sadiq Khan a appelé le gouvernement à mettre en place un système d’indemnisation pour fournir aux entreprises de divertissement et d’hospitalité le même montant de revenu qu’elles ont perçu à Noël dernier, et également à verser un salaire complet plutôt qu’une simple indemnité de maladie légale aux travailleurs forcés de s’isoler.

Il craint que le passage au niveau 3 n’ait des «conséquences catastrophiques», avec jusqu’à 160 000 emplois à risque d’ici la fin du mois. S’adressant au Standard, M. Khan a déclaré: «Pensez aux pubs, bars, restaurants et lieux culturels qui ont fait d’énormes sacrifices au cours des huit derniers mois, mais qui prévoyaient un décembre décent pour compenser une partie de l’argent perdu.»

Simon French, économiste en chef chez City Brokers Panmure Gordon, a estimé que le passage de ce soir du niveau 2 au niveau 3 coûtera 700 millions de livres supplémentaires en perte de production juste dans les 10 jours de magasinage restants jusqu’à Noël. Cela s’ajoute au coût estimé à 6 milliards de livres sterling pour Londres du deuxième verrouillage du mois dernier.

Cette décision est intervenue alors que les derniers chiffres du chômage montraient que le chômage augmentait plus rapidement dans la capitale que partout ailleurs au Royaume-Uni, 314 000 personnes supplémentaires ayant réclamé des prestations liées au travail au cours de l’année écoulée.

Des Gunewardena, directeur général du groupe gastronomique D&D London, a déclaré: «Matt Hancock vient d’annuler à 24 heures d’avis la plus grande semaine commerciale de l’année pour les pubs et restaurants du centre de Londres. Nous comptons tous sur les bénéfices à Noël pour pouvoir passer les mois de janvier et février. ”

David Moore, propriétaire du Pied à Terre de Fitzrovia, a déclaré: «C’est comme Armageddon, j’ai juste envie de pleurer. Les revenus seront en baisse d’environ 75% en décembre d’année en année après avoir connu un début de mois plus lent que ce à quoi nous sommes habitués et avoir maintenant à clôturer la semaine sur laquelle nous comptons chaque année.

Ian Payne, président de Stonegate Pubs, a déclaré dans un tweet: «Comment une personne sensée peut-elle justifier de garder les magasins du centre de Londres ouverts alors que l’hospitalité doit fermer. Nous avons tous vu la foule à Oxford St ce week-end. C’est de la pure folie. Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré: «Passer au niveau 3 pourrait complètement détruire de nombreux pubs à Londres.»