Ana Cheri noire négligée censurée pour “trop ​​montrer” | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri Il a partagé son agacement sur Instagram parce qu’il a partagé une image où il portait un déshabillé noir avec lequel il a laissé ses fans plus que choqués, peut-être un peu plus amoureux qu’ils ne l’étaient déjà.

Bien que son nom ne soit pas aussi connu que celui du mannequin britannique Demi Rose ou Joselyn Cano, peu à peu Ana Cheri a fait plus la une des journaux ces dernières semaines, sa popularité et sa tendance sont en augmentation considérable, c’est peut-être C’est pourquoi Instagram a été en attente de ses publications.

Il s’avère que Ana Cheri a décidé de chouchouter ses fans avec une image où elle montre ses charmes tout en portant un déshabillé noir très serré, à tel point que ses charmes se démarquent, mais Instagram a décidé de supprimer l’image car selon les règles de l’application Ana Cheri ne se conformait pas avec lui.

Bien qu’elle montre un peu de peau, elle ne l’a pas montré en transparents comme l’a fait le mannequin américain Joselyn Cano dans ses publications, sa peau est recouverte de tissu, on peut voir une partie de ses jambes, son abdomen et certains de ses charmes supérieurs sans montre plus.

A d’autres occasions, il a décidé d’apparaître sans aucun vêtement, mais il a constamment pris soin de ne pas montrer ses “parties”, quelle surprise il a été pris quand il a dit l’annonce, c’est pourquoi il a décidé de télécharger à nouveau sa photo avec une capture d’écran où il a montré le Une pub Instagram, très agaçante, décrivait ce qui s’était passé, nous allons vous montrer la traduction du texte:

IG est Trippin! L’avez-vous supprimé car il contient «nudityw3z»?!?! Oh, pas d’estomac autorisé maintenant? Y a-t-il trop d’esc0te? Les pages affichent des filles nues mais CECI est contraire aux directives. Merde! TOUTE CHOSE S3XY QUE VOUS POUVEZ TROUVER DANS MON LIEN BIO !!!! Je publierai UNIQUEMENT le FEU sur mon compte OF. Alors suivez-moi là-bas car j’en ai absolument marre d’IG », a écrit Ana Cheri.

Le message que j’avais fait Ana Cheri C’était le 20 juillet, attaché à l’image qu’Instagram a laissé une annonce disant qu’elle avait été supprimée pour avoir vu le règlement de l’application, alors Ana Cheri a décidé de télécharger ladite image un jour plus tard, peut-être quand il a réalisé ce qui s’était passé.

Depuis lors, la femme d’affaires partage des photos avec un peu plus de soin en termes de censure Instagram, le modèle a fait beaucoup de promotion sur sa page OnlyFans où vous pouvez partager tout le contenu que vous voulez, car vous aurez la sécurité de cela ne sera pas censuré.

La meilleure chose à propos de cette page est que Ana Cheri Il ne facture rien aux personnes qui souhaitent s’abonner, étant généralement le propriétaire d’un OnlyFans, quel que soit le bénéficiaire, il peut mettre des frais pour que lorsque vous entrez sur la page, vous devez payer des frais mensuels, cela ne s’applique pas au beau modèle.

Comme Ana Cheri, il y a d’autres célébrités qui se sont aventurées dans le monde de OnlyFans, vous connaissez sûrement quelques noms:

Cardi B Joselyn Cano Noelia Suzy Cortez Bella Thorne Apolonia Lapiedra

L’industrie de ce nouveau style de pages a connu une croissance exponentielle, Ana Cheri fait partie de cette guilde, avec ses charmantes photos elle a réussi à rendre ses 12 millions 500 mille followers encore plus amoureux qui sont constamment au courant de ses mouvements non seulement sur Instagram mais aussi sur ses autres réseaux sociaux tels que Twitter et YouTube.

