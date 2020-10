Le propriétaire de la NFL, Dan Snyder, a changé le nom de son équipe en équipe de football de Washington avant la saison 2020 en réponse aux critiques des fans et des sponsors. Le changement de nom était censé être temporaire alors que l’organisation a trouvé une meilleure option, mais cela peut prendre un certain temps. L’équipe de football de Washington peut continuer à utiliser le nom pendant la saison 2021.

“Il y a de bonnes chances que nous soyons l’équipe de football de Washington la saison prochaine”, a déclaré le président de l’équipe récemment embauché Jason Wright lors d’un entretien avec la WJLA. “Je pense que l’année prochaine est rapide à cause de la façon dont la marque doit se rassembler à travers les uniformes, à travers les processus d’approbation à travers la ligue. Nous pourrions y arriver plus rapidement, il est en fait assez difficile d’y arriver aussi rapidement à cause de toutes les étapes à franchir. . “

La franchise NFL a initialement fait le changement de nom tant attendu après avoir subi la pression des sponsors. FedEx et PepsiCo ont tous deux reçu des lettres d’actionnaires leur demandant de mettre fin à leurs relations commerciales avec l’équipe, à moins qu’elle ne supprime le surnom de «Redskins». FedEx est le principal commanditaire du stade de Washington et a menacé de mettre fin au partenariat.

Snyder a finalement cédé à la pression et a fait le changement. L’équipe a retiré l’ancien nom et le logo du stade, des installations de l’équipe et de la marchandise. Cette décision a donné lieu à des commentaires d’utilisateurs de Twitter qui voulaient exprimer leur opinion sur le meilleur nom à l’avenir. Il y a eu tellement de commentaires que l’équipe de Washington a créé le site Web www.washingtonjourney.com afin que les fans puissent soumettre leurs idées et en apprendre davantage sur le processus en cours.

“Nous recevons des milliers et des milliers de soumissions”, a déclaré Marcus Stephenson, vice-président, marketing numérique et programmation de l’équipe de football de Washington, en exclusivité à PopCulture.com en août. “C’est tout et n’importe quoi. Nous voulions garder un livre ouvert comme celui-là parce que nous voulons être en mesure de présenter certaines des soumissions que les fans ont envoyées comme preuve de la nature inclusive de ce processus. Certaines ont été incroyables. Alors que nous commençons à avancer tout au long de la saison à partir de l’automne, nous voulions nous assurer d’avoir un dialogue continu avec nos fans. Cette destination nous permet vraiment de le faire au quotidien. “

Bien qu’il existe plusieurs options sur la table, l’équipe de football de Washington ne prendra pas rapidement de décision quant à l’avenir. Ils utiliseront probablement le nouveau surnom au cours de la saison 2021 tout en continuant à évaluer les différentes soumissions. Bien que ce calendrier puisse changer dans les mois à venir.