Révélez le nom et l’histoire de Baby Yoda, il y a des spoilers au cas où vous ne seriez pas à jour | INSTAGRAM

La deuxième saison de “The Mandalorian” surpasse de loin la première, il est vrai qu’avec “The Jedi” on a encore cinq épisodes, mais c’est qu’ils ont tous été géniaux tant que vous n’êtes pas ce type de spectateur à qui la seule chose Ce qui compte, c’est que l’histoire avance le plus rapidement possible et que dans ce nouvel épisode de la série, il y a un sentiment de cohésion plus fort dans le voyage de Mando et Baby Yoda.

“The Mandalorian”, la série mise en scène dans le monde de “Guerres des étoiles”C’est le dernier succès de Disney à la télévision, une série qui, plus que tout, a attiré l’attention et enchanté à cause du personnage émouvant de Baby Yoda, qui a suscité beaucoup d’attentes pour son nom et son histoire dans les films. de “Star Wars”.

Détail, qui a été révélé dans le dernier chapitre de la série susmentionnée, donc, si vous n’avez pas vu la série ou n’avez pas atteint cette partie, nous devons préciser que vous trouverez des spoilers dans les paragraphes suivants.

Jeudi dernier, l’épisode cinq de la deuxième saison a été diffusé, qui a été nommé: “Le Jedi”, épisode dans lequel il a officiellement poussé le mignon petit être vert à cesser d’appeler Baby Yoda.

Tout cela, puisque lui et le Mandalorien se dirigent tous les deux vers la planète Korbus, où ils trouvent Ahsoka Tano, qui se connecte immédiatement avec “L’enfant “.

Ainsi, il arrive qu’Ahsoka partage avec le Mandalorien que le vrai nom de Baby Yoda est “Grogu”, et que comme beaucoup d’autres petits enfants, il a été élevé dans le temple Jedi de Coruscant, où il a été formé par les maîtres Jedi.

Cependant, le petit vert, a été caché à la fin de la guerre des clones, lorsque l’Empire a pris le pouvoir, car quelqu’un l’a emmené du temple et sa mémoire est devenue sombre, car il semblait perdu et seul.

De plus, Ahsoka a commenté un petit détail autour du personnage préféré de tout le monde, il s’avère qu’il a lui-même mentionné qu’il n’a rencontré qu’un autre être comme «Grogu»: Maître Yoda, ce qui a causé une grande confusion entre le public et le monde du divertissement. Eh bien, il y a eu plusieurs internautes qui ont demandé si alors, ce petit ami vert n’est pas le professeur, sinon un bébé de son espèce.

Après ce discours révélateur, Ahsoka refuse catégoriquement d’entraîner le petit garçon, immédiatement après, un autre objectif pour le Mandalorien commence: atteindre la planète Tython.

Sur cette planète, le soldat se verra confier la tâche de rechercher les ruines susmentionnées d’un ancien temple Jedi, qui auraient un lien étroit avec «la Force», une fois les trouver, le Mandalorien devra accomplir une tâche de plus: il aura de placer «Grogu» au sommet de la montagne pour qu’il choisisse enfin son chemin.

Il y a beaucoup plus de détails à connaître sur Ahsoka, mais un contexte plus large n’est pas indispensable pour profiter d’un épisode qui soulève une mission qui n’est pas trop éloignée des autres que nous avons vues dans la série: la nécessité de libérer un peuple opprimé par un tyran, en l’occurrence un magistrat déterminé à s’accrocher à son pouvoir et à détruire à tout prix Ahsoka.

Et c’est qu’Ahsoka peut quitter l’Ordre Jedi, mais elle maintient sa connexion avec la force et aussi deux sabres laser qu’elle utilise avec une capacité diabolique.