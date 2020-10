T

Le Royaume-Uni a enregistré 280 autres décès de coronavirus pendant la nuit, avec plus de 23000 nouveaux cas confirmés.

Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne du nombre de décès liés à Covid-19 un jeudi depuis le 28 mai, lorsque 422 décès ont été signalés.

Cela porte le nombre total de décès enregistrés au cours des sept derniers jours à 1 608, soit une augmentation de 52,6% par rapport à la période de sept jours précédente.

Cela porte le bilan officiel du Royaume-Uni à 45 955 morts.

Cependant, des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics (ONS) montrent que plus de 61 000 décès ont jusqu’à présent été enregistrés à travers le Royaume-Uni, où Covid-19 était mentionné sur le certificat de décès.

Parallèlement, 23 065 cas de Covid-19 ont également été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total d’infections confirmées en une semaine à 154 873.

Cela représente une augmentation de 13,2% par rapport à la période de sept jours précédente et porte le nombre total d’infections depuis le début de la pandémie à 965 340.

Les chiffres viennent alors que le système de recherche des contacts du gouvernement a enregistré son plus grand nombre hebdomadaire de cas positifs.

Un total de 126 065 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au moins une fois par semaine jusqu’au 21 octobre – le nombre hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement de Test and Trace à la fin du mois de mai.

Une nouvelle analyse a également montré que quatre contacts étroits sur dix de personnes testées positives pour le virus en Angleterre ne sont toujours pas atteints.

Quelque 60,3% des contacts étroits de personnes testées positives ont été contactés par le système au cours de la semaine se terminant le 21 octobre – une très légère hausse par rapport à 60,0% la semaine précédente, qui était le pourcentage hebdomadaire le plus bas jamais enregistré.

Pour les cas gérés par les équipes locales de protection de la santé, 97,0% des contacts ont été contactés et invités à s’isoler dans la semaine précédant le 21 octobre.

Mais pour les cas traités en ligne ou par les centres d’appels, ce chiffre était de 58,1%.

Seulement 22,6% des personnes qui ont été testées pour Covid-19 en Angleterre au cours de la semaine se terminant le 21 octobre sur un site régional, un site local ou une unité de test mobile – un test dit «en personne» – ont reçu leur résultat dans les 24 heures. . C’est une augmentation par rapport à 13,7% la semaine précédente.

Le Premier ministre Boris Johnson avait promis que, d’ici la fin du mois de juin, les résultats de tous les tests en personne seraient de retour dans les 24 heures.

Il a dit à la Chambre des communes le 3 juin qu’il obtiendrait «tous les tests retournés dans les 24 heures d’ici la fin juin, sauf pour des difficultés avec les tests postaux ou des problèmes insurmontables comme ça».

Cependant, la semaine dernière, M. Johnson a admis que le système devait s’améliorer, ajoutant qu’il partageait les «frustrations» des gens et affirmait que les délais d’exécution devaient être plus courts.

La présidente exécutive par intérim de l’Institut national pour la protection de la santé, la baronne Dido Harding, a déclaré: «Alors que le nombre de cas augmente, nous voyons le NHS Test and Trace traiter plus de tests et toucher plus de personnes que jamais.

«Nous étendons la portée de notre service et améliorons les performances dans des domaines clés tels que les délais d’exécution des tests alors que nous continuons d’augmenter la capacité, mais nous reconnaissons qu’il reste encore beaucoup à faire.

«Nous travaillons dur pour répondre à ces demandes croissantes tout en améliorant le service que nous offrons au public.»