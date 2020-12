T

il y a maintenant plus de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux anglais qu’il n’y en avait pendant le pic de la première vague de la pandémie, selon de nouveaux chiffres.

Lundi à 8 heures du matin, il y avait 20 426 patients dans les hôpitaux du NHS du pays, contre 18 974 patients enregistrés le 12 avril, a révélé le NHS England.

Pendant ce temps, l’hôpital Nightingale de Londres a été dépouillé de ses lits alors que les médecins avertissent qu’il n’y a pas assez de personnel pour gérer l’établissement, a rapporté le Telegraph.

Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré: «Ce niveau d’infection très élevé est de plus en plus préoccupant à un moment où nos hôpitaux sont les plus vulnérables, avec de nouvelles admissions en hausse dans de nombreuses régions.»

Les chiffres interviennent au milieu d’avertissements selon lesquels les hôpitaux du Sud font face à une augmentation de la pression en raison du nombre croissant de patients atteints de coronavirus.

Saffron Cordery, directeur général adjoint de NHS Providers, a déclaré: «Nous savons que le taux d’admissions de Covid-19 augmente et que certaines fiducies signalent jusqu’à trois fois le nombre de patients Covid qu’au sommet de la première vague.

«Cela signifie que les hôpitaux et les services ambulanciers dans les zones de niveau 4 et au-delà sont incroyablement occupés, aggravés par l’augmentation des absences du personnel pour cause de maladie et la nécessité de s’isoler.

Le Dr Nick Scriven, président sortant de la Society for Acute Medicine, a qualifié la tendance d ‘«extrêmement inquiétante» et a déclaré que «les systèmes seront à nouveau poussés à la limite».

«Ce n’est pas ‘juste le cas’ d’utiliser l’hôpital Nightingale car il n’y a tout simplement pas de personnel pour qu’ils fonctionnent comme ils étaient initialement prévus (mini unités de soins intensifs)», a-t-il déclaré.

«Ils pourraient peut-être jouer un rôle s’ils étaient utilisés comme unités de réadaptation pour les personnes en convalescence mais, encore une fois, où trouver le personnel spécialisé – le NHS n’a tout simplement pas la capacité d’épargner qui que ce soit.

Les ambulanciers paramédicaux de la capitale reçoivent le soutien d’autres services d’ambulance du Sud car ils reçoivent jusqu’à 8 000 999 appels chaque jour.

Le service d’ambulance de Londres a décrit le lendemain de Noël comme l’un de ses «jours les plus chargés de tous les temps», avec 7 918 appels – plus de 2 500 sur les 5 217 reçus le même jour l’an dernier.

Les médecins sont restés plus occupés que d’habitude dimanche, avec 7111 appels, contre 5411 le 27 décembre 2019.

Le Dr Katherine Henderson, présidente du Collège royal de médecine d’urgence, a décrit son expérience de travail dans un hôpital le jour de Noël comme une expérience de «Covid mur à mur».

Elle a déclaré à BBC Breakfast: «Il y a de fortes chances que nous puissions faire face, mais nous faisons face à un coût – le coût n’est pas de faire ce que nous avions espéré, c’est-à-dire être en mesure de poursuivre les activités non-Covid.

«Nous allons donc étirer le personnel, le problème est qu’au moment où nous avons beaucoup de maladies du personnel.»

Le professeur Jackie Taylor, président du Collège royal des médecins et chirurgiens de Glasgow, a déclaré au programme que Londres et le sud-est vivaient maintenant ce que l’Écosse a vécu à l’automne.

Le gouvernement a déclaré que 357 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour Covid-19 lundi, portant le total britannique à 71 109.

Pendant ce temps, une épidémie de nouveaux cas positifs de Covid-19 à Manchester City a entraîné le report de leur voyage en Premier League à Everton à peine quatre heures avant le coup d’envoi.

Plus de six millions de personnes dans l’est et le sud-est de l’Angleterre ont été soumises au plus haut niveau de restrictions samedi, qui touche désormais 24 millions de personnes, soit 43% de la population.

Des mesures de verrouillage sont également en place dans les trois autres pays d’origine, après que l’Écosse continentale est entrée dans les restrictions de niveau 4 à partir de samedi pendant trois semaines, et un ordre de séjour à domicile similaire est également en place au Pays de Galles.

L’Irlande du Nord est également entrée dans un nouveau verrouillage de six semaines, et les mesures de la première semaine sont les plus difficiles à ce jour, avec une forme de couvre-feu en vigueur à partir de 20 heures, les magasins fermés à partir de cette heure et tous les rassemblements intérieurs et extérieurs interdits jusqu’à 6 heures du matin.

Calum Semple, professeur de médecine des épidémies à l’Université de Liverpool et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a décrit le vaccin Oxford / AstraZeneca comme un «changeur de jeu» s’il est approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) dans les prochains jours, mais a averti que «l’immunité du troupeau» par la vaccination ne serait pas probable avant l’été.

Pendant ce temps, les responsables de Downing Street et du ministère de l’Éducation (DfE) devaient se rencontrer lundi pour discuter de la question de savoir si les écoles devraient rester ouvertes si des mesures plus strictes sont nécessaires, bien que le DfE ait refusé de commenter le résultat.

Mais le ministre du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que le gouvernement espérait que la réouverture échelonnée des écoles en Angleterre se déroulerait en janvier comme prévu.

Une porte-parole du DfE a ajouté: «Il est juste que nous suivions le chemin de la pandémie et que nous maintenions notre approche constamment à jour.