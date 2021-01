T

Le nombre d’employés des transports londoniens qui meurent avec Covid est passé à 60, dont 46 travailleurs de bus, a-t-on révélé aujourd’hui.

Le chiffre, en hausse de trois par rapport au début de la semaine, est venu alors que Sadiq Khan et son rival conservateur à la mairie, Shaun Bailey, ont déclaré que les travailleurs clés de Londres les plus à risque de contracter Covid devraient être les prochains à avoir la priorité pour la vaccination.

Dans des interventions séparées, le maire et M. Bailey ont déclaré que la deuxième phase du déploiement devrait se concentrer sur les travailleurs essentiels à haut risque tels que la police, les enseignants et le personnel des transports, une fois que les Londoniens âgés vulnérables et le personnel de santé et de soins ont été vaccinés.

Le chiffre total, en hausse de trois par rapport aux 57 révélés plus tôt cette semaine, comprend le personnel travaillant pour les entreprises de bus privées engagées par Transport for London pour gérer les bus de la capitale, ainsi que le personnel du métro et du rail et les employés du siège social de TfL. Le bilan des morts comprend 37 chauffeurs de bus et neuf autres travailleurs de bus, comme le personnel de la gare routière.

Le commissaire de Transport for London, Andy Byford, a déclaré: «Je tiens à exprimer mes sincères condoléances aux familles et aux proches de nos 60 collègues qui sont malheureusement décédés du coronavirus.

«Leur perte tragique est dévastatrice pour nous tous, et moi-même et tout le monde chez Transport for London voudrions rendre hommage au rôle critique qu’ils ont joué dans la lutte de Londres contre cette pandémie mondiale. Nous ne les oublierons jamais.

«Notre personnel de première ligne héroïque et nos collègues de l’industrie des transports sont le cœur battant de Londres et ont permis à cette grande ville de traverser l’une des périodes les plus difficiles de son histoire et ont contribué à faire en sorte que les travailleurs vitaux puissent faire leur travail. Je voudrais leur rendre hommage à tous. »

Le plan de distribution des vaccins du gouvernement stipule que la phase deux du déploiement – une fois que plus de 50 ans ont reçu le vaccin – peut inclure «une vaccination ciblée de ceux à haut risque d’exposition et / ou de ceux qui fournissent des services publics clés».

en relation

M. Khan a déclaré que les enseignants, le personnel de TfL et les agents de la police métropolitaine pourraient être plus vulnérables aux infections en raison de la nature de leur travail face au public et du fait qu’ils ne peuvent pas travailler à domicile.

Il a déclaré que la deuxième phase devrait également envisager «les employés des magasins et autres personnes travaillant en première ligne», soulevant des inquiétudes quant au fait que les Londoniens noirs et asiatiques «étaient surreprésentés dans les professions de première ligne et ont été touchés de manière disproportionnée par Covid».

M. Bailey, qui doit écrire au Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, a déclaré: «Il est clair pour moi que nous devons donner la priorité aux personnes à risque sur le plan professionnel. En d’autres termes, les policiers et les enseignants. »

Les politiciens londoniens s’inquiètent vivement du fait que les enseignants, le personnel de TfL et les agents de la police métropolitaine pourraient être plus vulnérables à l’infection en raison de la nature de leur travail face au public et du fait qu’ils ne peuvent pas travailler à domicile.

Plus de 3 300 membres du personnel de TfL seraient en arrêt de travail, se protégeraient ou s’isoleraient. Un membre du personnel de London Ambulance sur sept est actuellement malade ou en isolement.

Nick Hague, directeur de l’école primaire Marner à Tower Hamlets, est décédé juste avant Noël après avoir contracté un covid.

en relation

Les responsables de la riposte Covid dans la capitale tentent d’obtenir des tests rapides sur les travailleurs des transports et la police pour les libérer de l’auto-isolement et leur permettre de retourner au travail.

Le professeur Kevin Fenton, chef de la santé publique de Londres, a déclaré cette semaine lors d’une enquête de la mairie sur le covid qu’il soutenait le principe de la distribution de jabs en fonction de l’exposition probable au virus plutôt que de la vulnérabilité à la maladie, une fois que les premiers groupes prioritaires avaient reçu leurs doses.

Le professeur Fenton a déclaré: «Je pense que les preuves sur les travailleurs clés… et d’autres facteurs qui peuvent augmenter le risque de contracter une maladie grave pourraient bien être une autre façon de penser à qui a la priorité.

«Plutôt que de se concentrer sur une caractéristique – le travail d’une personne – il se peut que ce soit la combinaison de facteurs de risque qui aiderait à identifier une stratégie de hiérarchisation encore meilleure et plus sophistiquée.»