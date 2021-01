Les responsables de WandaVision (Jac Schaeffer, 2021) nous ont laissé une telle salade de références dans leurs chapitres que, s’ils insistent sur la première en attente sur Disney Plus, il pourrait rivaliser avec The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019) en œufs de Pâques éparpillés. À partir des mêmes bandes-annonces, nous l’avons perçu de cette façon, avec des indices sur son possible méchant ou sur qui est au cœur de ce gâchis. Et même celui qui indique ce qui arrive à Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans le monde de la télévision Westview. Mais bien sûr, il y en a quelques autres.

Pour le nombre magique des protagonistes du deuxième épisode de WandaVision, ils s’appellent eux-mêmes Glamour et Illusion

Au tout début, ils nous lancent une blague cruelle jusqu’à ce que nous en disions assez: Wanda Maximoff dit que Vision a «une tête indestructible». Et tous les spectateurs au courant de l’univers cinématographique Marvel savent que le Mad Titan (Josh Brolin) arrache la pierre de l’esprit de ce qui précède dans Avengers: Infinity War (Joe et Anthony Russo, 2018) et détruit ainsi une partie du crâne synthétique, mettant fin à sa vie. OU dans le nombre magique que les deux personnages principaux lors du deuxième épisode de WandaVision. Eh bien, dans cette contribution au spectacle de talents, ils se nomment Glamour et Illusion.

Magiciens du glamour et de l’illusion

Marvel Comics

Glamour et Illusion étaient deux magiciens professionnels de la bande dessinée, qui cachaient leurs super pouvoirs et les utilisaient dans leurs spectacles; comme Scarlet Witch and Vision ici

Ceux qui connaissent La vision et les bandes dessinées de la sorcière écarlate (Bill Mantlo, Steve Englehart, Rick Leonardi et Richard Howell, 1982-1986) reconnaîtra ces noms. Si nos super-héros font un couple artistique avec eux pour le plus grand plaisir de leur quartier Westview, les originaux forment un mariage sorcier. Ilya (Illusion) et Glynis Zarkov (Glamour) Ils vivent dans la même banlieue que nos protagonistes et se font des amis. Et découvrir que leurs tours de magicien ne sont pas tels, mais qu’ils possèdent des super pouvoirs dont ils profitent de cette manière, les relie encore plus à ce qui se passe dans la série. Et sa détermination à vivre inaperçue, avec les circonstances de WandaVision.

