La saison 4 de The Crown a récemment été créée sur Netflix. On a dit que c’était le retour d’une série impeccable, puisque c’est sans aucun doute l’une des séries les mieux réalisées et les plus ambitieuses de la plateforme. L’histoire du règne d’Elizabeth II n’a cessé de peser sur cette adaptation télévisée de Peter Morgan.

Comme nous le savons bien, La couronne a changé plusieurs fois de castingcomme il a raconté l’histoire de la famille Windsor au cours de plusieurs décennies. Ainsi, la première saison de The Crown s’étendait sur la période de 1947 à 1955. La deuxième de 1956 à 1964 et la troisième de 1964 à 1977. La quatrième tranche couvre l’année 1979 à 1990. Une époque où s’est produit l’un des événements les plus importants de la famille royale: le mariage du prince Charles et de Diana en 1981.

Auparavant, le showrunner avait déclaré que The Crown prendrait fin dans la saison cinq. Cependant, en juin 2020, il a été annoncé que la série ambitieuse aurait une sixième tranche. Nous devons prendre en compte que, même avec la confirmation de cette saison, il sera possible de raconter l’histoire de la famille royale du Royaume-Uni jusqu’à aujourd’hui. Dans tous les cas, c’est une adaptation surprenante et unique.

Le nouveau casting de ‘The Crown’

Reine Isabel

Claire Foy était en charge de jouer la reine Elizabeth II pendant les saisons 1 et 2. Puis ce fut Olivia Colman dans les saisons 3 et 4. Pour les deux derniers versements, Imelda Staunton a été confirmée, oui, l’inoubliable Dolores Ombrage dans Harry Potier.

Imelda Staunton jouera la reine Elizabeth II dans la cinquième et dernière saison de The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p – La Couronne (@TheCrownNetflix) 31 janvier 2020

Le prince philip

Matt Smith a joué le prince consort pendant les saisons 1 et 2. Pendant les saisons 3 et 4, nous avons vu Tobias Menzies; qui laissera le rôle à Jonathan Pryce pour le reprendre ces dernières saisons.

Jonathan Pryce jouera le prince Philip lors des deux dernières saisons de The Crown (saisons 5 et 6), aux côtés d’Imelda Staunton et Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4 – La Couronne (@TheCrownNetflix) 13 août 2020

Dame D

Dans la quatrième saison de The Crown, peut-être l’un des personnages les plus emblématiques de la famille royale a finalement été abordé: Lady D. La “Princesse du peuple” a été jouée par Emma Corrin dans la saison quatre, mais pour le cinquième opus, ce sera Elizabeth Debicki. . Pour des raisons que nous connaissons tous, Debicki ne sera dans l’émission que pour la saison prochaine.

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana dans les deux dernières saisons de The Crown (saisons 5 et 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B – La Couronne (@TheCrownNetflix) 16 août 2020

Princesse margaret

Vanessa Kirby était l’actrice qui a joué la sœur de la reine pendant les saisons 1 et 2. Pour les saisons 3 et 4, ce n’était autre que Helena Bonham Carter en charge du rôle. Pour les derniers versements, ce sera Lesley Manville qui incarnera la singulière princesse.

Lesley Manville jouera la princesse Margaret dans la cinquième saison de The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t – La Couronne (@TheCrownNetflix) 2 juillet 2020

Prince Carlos

L’héritier du trône a été joué par le petit Billy Jenkins dans les saisons 1 et 2. Josh O’Connor a été présenté comme le prince Charles dans le troisième volet. Dans ce cas particulier, la nouvelle personne en charge du rôle n’est pas entièrement confirmée, car on dit que Dominic West sera celui qui recevra le témoignage d’O’Connor pour reprendre le rôle dans les nouvelles saisons.

La saison de la saison 5

Comme nous l’avons dit ci-dessus, la quatrième saison de The Crown a raconté les événements de la famille royale jusqu’en 1990. Le cinquième volet couvrira donc les événements des années 90 et la sixième saison la première décennie du nouveau siècle actuel..

L’époque que couvrira la saison 5 de The Crown était très complexe pour la famille Windsor. Ce n’est qu’en 1992 que les trois enfants de la reine ont divorcé. Mais en plus, l’incendie du palais de Windsor a eu lieu, ce qui a laissé des pertes matérielles et artistiques très importantes. Pour cette raison, cette année-là, la reine l’appela elle-même comme “ annus horribilis ”.

D’autre part, le divorce entre Carlos et Diana a eu lieu en 1996. Fait qui a fait de Lady D la seule princesse non royale de l’histoire du Royaume-Uni. De plus, en 1997, la princesse a perdu la vie dans un accident de voiture.

La première de la nouvelle saison de ‘The Crown’

En 2016, The Crown a été publié par Netflix. La deuxième saison arriverait en 2017; cependant, nous avons dû attendre 2019 pour le troisième versement. Comme nous le savons bien, la quatrième saison a débuté en 2020. La mauvaise nouvelle est que la cinquième n’arrivera pas l’année prochaine, mais en 2022. En effet, le tournage est prévu pour l’été 2021.

Quoi qu’il en soit, nous avons une excellente nouvelle saison à apprécier. Ainsi que toutes les saisons précédentes disponibles sur Netflix.

