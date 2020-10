Deux ans et demi après que Mark Zuckerberg a lancé l’idée sur un podcast, et plusieurs mois après que les organisateurs ont déclaré qu’il serait prêt à entendre des cas, le comité de surveillance indépendant de Facebook est maintenant opérationnel. Lors d’un appel avec les journalistes aujourd’hui, les coprésidents du conseil ont déclaré qu’ils étaient désormais prêts à entendre les appels des milliards de personnes qui utilisent Facebook et Instagram chaque jour. La capacité de faire appel au conseil d’administration se déploiera progressivement dans le monde entier au cours des prochaines semaines. Et quand elle sera terminée, l’une des expériences les plus audacieuses de gouvernance des plates-formes aura enfin commencé.

Commençons par prendre du recul. L’un des aspects les plus frappants de nos réseaux sociaux, je l’ai soutenu, est à quel point ils sont terribles au service client. Si votre publication est supprimée par erreur, ou votre compte est suspendu pour des raisons peu claires, ou si vous êtes banni et perdez l’accès à toutes vos données, historiquement, vous n’avez eu pratiquement aucun recours. Vous remplissez un formulaire, vous l’envoyez, vous priez. Peut-être que votre prière sera exaucée; ce ne sera probablement pas le cas. Les journalistes techniques sont peut-être plus sensibles à ce problème que presque n’importe qui d’autre: chaque jour, nos boîtes de réception se remplissent de demandes angoissées d’utilisateurs de YouTube, Twitter et Instagram qui trouvent leurs publications bloquées ou leurs comptes interdits. Nous ne pouvons presque jamais les aider.

Facebook a placé 130 millions de dollars dans une fiducie irrévocable pour financer les opérations du conseil d’administration

Au début des réseaux sociaux, cela ne semblait pas préoccuper particulièrement les entreprises technologiques elles-mêmes. Un bon service client ronge les marges bénéficiaires, et les dirigeants étaient convaincus que la plupart d’entre eux pourraient de toute façon être automatisés efficacement. Mais à mesure que les plates-formes se sont transformées en monolithes, au point que même le moindre changement dans l’interface utilisateur suscite la colère des demandes du Congrès, la question du pouvoir technologique est devenue plus urgente.

Les questions de pouvoir sont devenues particulièrement aiguës sur les questions de discours. Cela est particulièrement vrai sur Facebook, où le PDG fondateur a le contrôle majoritaire des actions avec droit de vote et manque de contrôle réel sur son pouvoir. Lorsqu’une question de discours très médiatisée et épineuse se pose – comme cela a été le cas plusieurs fois cet été – elle atterrit aux pieds de Zuckerberg, pour qu’il fasse le dernier appel. Compte tenu de la grande taille de Facebook, cette configuration garantit qu’à tout moment, des millions de personnes sont en colère contre lui et contre Facebook pour avoir pris une décision contre eux. Il a également veillé à ce qu’en dehors de se plaindre, ils ne puissent rien y faire.

Ce que le Conseil de surveillance promet maintenant est – eh bien, et s’ils le pouvaient?

Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, vous aurez la possibilité de faire appel d’une décision de modération de contenu Facebook auprès d’un organisme indépendant, l’entreprise étant tenue d’honneur (si elle n’est pas légalement tenue) d’accepter ses décisions. Pour commencer, vous ne pourrez faire appel que si vous pensez que votre message a été supprimé à tort; éventuellement, vous pourrez faire appel lorsque vous pensez qu’un message a été autorisé à tort. Et à partir de maintenant – avant l’élection présidentielle américaine du 3 novembre – Facebook sera également en mesure de renvoyer les questions politiques au conseil d’administration et de recevoir des avis consultatifs sur la marche à suivre.

Tout cela a été une entreprise importante. Facebook a placé 130 millions de dollars dans une fiducie irrévocable pour financer les opérations du conseil d’administration et, pour ses membres initiaux, a recruté un ancien Premier ministre, un lauréat du prix Nobel de la paix, des universitaires en droit constitutionnel et des défenseurs des droits de l’homme.

Dans tous les cas: le tableau est là

Il y a eu aussi le travail technique. Facebook a construit un logiciel qui lui permettra de transférer les cas au conseil d’une manière qui protège la vie privée des utilisateurs, et un outil de gestion de cas qui permet aux membres du conseil de choisir les cas à examiner, d’examiner les opinions extérieures sur les cas et d’autres documents supplémentaires, et de délibérer avec leurs pairs. (Le conseil sera éventuellement composé de 40 membres, mais les cas individuels seront entendus par un petit comité.)

Cela a pris plus de temps que Facebook ne l’avait espéré une fois. Et la pandémie n’a pas aidé – Facebook a dû abandonner les plans visant à réunir les membres du conseil d’administration pour une formation en personne sur le nouveau système. Mais Brent Harris, responsable de la gouvernance de Facebook, m’a dit hier dans une interview que l’entreprise avait évolué aussi vite qu’elle le pouvait.

«Depuis le 1er janvier, nous sommes en mode de renforcement des institutions», a-t-il déclaré. «Je ne sais pas combien d’institutions en 10 mois sont arrivées à un point où elles étaient alors prêtes à assumer une responsabilité comme celle-ci – recevoir les appels de 2 milliards de personnes dans le monde. Nous pensons donc que nous avons progressé assez rapidement sur celui-ci.

Dans le même temps, Facebook et le conseil d’administration ont été critiqués pour ne pas se rendre au travail avant le début du vote aux élections américaines. En septembre, un groupe de critiques virulents de Facebook a annoncé qu’ils formaient une organisation rivale, nommée de manière confuse le Real Oversight Board, pour commencer à émettre des avis immédiats sur ce que Facebook devrait faire. (L’essentiel était que Facebook devrait supprimer beaucoup de choses.)

En tout cas: le conseil est là, et j’en suis content. Mais tout cela peut sembler un peu décevant, principalement parce que beaucoup de mes grandes questions sur le conseil d’administration restent sans réponse.

Lors d’un appel avec les coprésidents du conseil ce matin, j’ai demandé combien de cas il s’attend à entendre. En sélectionnera-t-il une poignée chaque année, comme la Cour suprême des États-Unis, ou sera-t-il mis en place pour en traiter davantage? (Elle compte plus de quatre fois plus de «juges» que la Cour suprême, mais sert plus de 10 fois plus de «citoyens».)

«C’est une bonne question – et je pense que nous développerons au fil du temps à mesure que nous verrons quel pourrait être le volume d’affaires qui font l’objet d’un appel, et que nous développons et affinons davantage nos procédures de sélection des cas», a déclaré Jamal Greene, le conseil d’administration. coprésident.

Les membres du conseil ont clairement indiqué que, même si le conseil peut agir rapidement s’il le souhaite, il ne le fera généralement pas. Facebook continuera à modérer la grande majorité de tous les contenus de sa plate-forme et à entendre la première série d’appels d’utilisateurs. Le Conseil de surveillance n’entendra qu’une petite fraction des cas au-delà. Mais si l’entreprise ou le conseil d’administration ont une idée du nombre d’appels qu’ils recevront, ils ne le disent pas. (J’ai demandé aux gens aux deux.)

Le conseil représente toujours un mouvement sans précédent pour transférer une partie du pouvoir d’un géant de la technologie aux personnes que, à un certain niveau, il représente

«Facebook a toujours été critiqué pour avoir bougé rapidement et briser les choses», a déclaré Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre du Danemark et coprésidente du conseil d’administration. «Je pense que nous regardons le contraire – nous voulons regarder la qualité, et voir comment nous sommes ici pour le long terme, plutôt que d’agir rapidement et d’être sous beaucoup de pression de temps.»

L’idée est que le conseil choisira des cas représentatifs – ceux qui créeront des précédents et amèneront Facebook à mettre à jour ses politiques. Si le conseil avait existé lorsque les photos de l’allaitement maternel étaient une grande controverse, vous pouvez l’imaginer prendre un cas dans lequel la photo d’un utilisateur avait été supprimée et faire valoir que Facebook devrait être plus permissif, ce qui l’a amené à assouplir ses politiques dans le monde entier.

L’idée qu’une entité aussi grande que Facebook devrait avoir quelque chose qui ressemble à un système de justice est intégrée dans le Conseil de surveillance. J’insiste sur le nombre d’affaires qu’il pourrait entendre parce que je veux savoir à quel point nous pouvons en attendre justice.

Je suis convaincu que Facebook l’utilisera comme une sorte de soupape de libération pour certaines des décisions politiques les plus délicates auxquelles il est confronté. Et je suis sûr que le conseil d’administration fournira des conseils réfléchis sur un large éventail de problèmes et de cas individuels où Facebook a commis une erreur. Je suis moins convaincu que le forum peut faire en sorte que Facebook se sente plus juste pour la personne moyenne – celle qui se connecte pour constater que la page de son entreprise a été supprimée, ou que le compte a été suspendu ou que la publication a été placée derrière un écran d’avertissement. Les problèmes de service à la clientèle concernent à un certain niveau la justice, mais ce n’est pas le genre de justice que le conseil est chargé de fournir.

Pourtant: je suis optimiste. Malgré tous ses défauts, le conseil d’administration représente toujours une mesure sans précédent pour transférer une partie du pouvoir d’un géant de la technologie aux personnes qu’il représente, à un certain niveau. Oui, cela servira à couvrir les relations publiques de Facebook lors des controverses. Mais elle consacre également le principe selon lequel les citoyens d’une plate-forme ont le droit de réparer leurs griefs. Cependant, la justice que le conseil leur offrira à l’avenir sera probablement supérieure à ce qu’ils obtiennent aujourd’hui.

Cette chronique a été co-publiée avec Platformer, un bulletin quotidien sur les grandes technologies et la démocratie.