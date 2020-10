dernières nouvelles

Le dernier film de «Jurassic World» vient d’être frappé par un météore viral, en quelque sorte, et il met les choses sur la glace derrière et devant la caméra, encore une fois.

Réalisateur Colin Trevorrow a fait l’annonce mercredi, disant qu’un nouveau lot de cas de COVID-19 a été découvert sur le tournage de “Jurassic World: Dominion” … et, par conséquent, la production est en train de faire une brève interruption.

Réveillé à la nouvelle, nous avons eu quelques tests de coronavirus positifs sur Jurassic World: Dominion. Tous ont été testés négatifs peu de temps après, mais en raison de nos protocoles de sécurité, nous allons faire une pause de deux semaines. De retour bientôt. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 7 octobre 2020 @colintrevorrow

Il écrit: «Je me suis réveillé à la nouvelle, nous avons eu quelques tests positifs de coronavirus sur Jurassic World: Dominion. Tous ont été testés négatifs peu de temps après, mais en raison de nos protocoles de sécurité, nous allons faire une pause de deux semaines. De retour bientôt. Donc, en d’autres termes, de potentiels faux positifs ici.

Dans tous les cas, il suffit de donner une pause à Universal Studios. Le studio dit que ses protocoles rigides ne leur permettent pas de reprendre, même si la distribution / l’équipe a été testée négative juste après – soulignant qu’ils préfèrent prévenir que guérir. Les personnes touchées se sont isolées.

On ne sait pas qui au sein de la production – distribution ou équipe – pourrait avoir contracté un coronavirus. Chris Pratt est le plomb et Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill reprennent tous leur rôle du “Jurassic Park” original.

Aucun d’entre eux ne parle de sa santé … mais tous ont branché le film au cours des dernières 24 heures.

Ce développement de ‘rona est le revers le plus récent du film. Il a également fermé ses portes en mars en raison de la pandémie – et plus tôt cette semaine, Universal a repoussé sa date de sortie d’une année complète jusqu’en juin 2022!

Une année difficile pour les cinéphiles, mec. Les fans de dinosaures aussi.