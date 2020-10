Après son retour triomphant aux jeux vidéo à travers des remakes exceptionnels et de nouveaux versements, Resident Evil se prépare à revenir sur grand écran (via la date limite). Oui, la populaire franchise de zombies veut s’appuyer sur le battage médiatique qui existe aujourd’hui et son prochain long métrage est déjà en cours. Cependant, ce ne sera pas une suite aux films existants, mais un redémarrer avec une distribution renouvelée. Alors ne vous attendez pas à voir Milla Jovovich.

Le redémarrage de Resident Evil sera sous la responsabilité de Constantin Film, tandis que Sony Pictures assurera sa distribution internationale. Le réalisateur et scénariste du film sera le britannique Johannes Roberts, qui a déjà participé à des films tels que Terror a 47 metres, Storage 24, Roadkill, The Other Side of the Door et When Evil Calls. Comme vous pouvez le voir, le cinéaste a déjà une vaste expérience dans le genre horreur et suspense.

Distribution et premiers détails narratifs de ‘Resident Evil’

L’adaptation, Constantin Film a révélé à Deadline, se déroulera en 1998 à Raccoon City, une ville que nous avons déjà explorée grâce aux jeux vidéo. L’idée, en fait, est de s’inspirer des histoires et des personnages créés par Capcom. Le casting sera composé de Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon Scott Kennedy) et Neal McDonough (William Birkin).

Les producteurs de Resident Evil confirmés jusqu’à présent sont Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein, tandis que la production exécutive est entre les mains de Martin Moszkowicz et Victor Hadida.

“Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers matchs et recréez l’expérience viscérale terrifiante que j’ai eue lorsque je les ai jouées pour la première fois. En même temps, il racontait une histoire humaine ancrée sur une petite ville américaine mourante qui se sent à la fois relatable et pertinente pour le public d’aujourd’hui », a déclaré le réalisateur.

Pour sa part, le producteur exécutif Kulzer a déclaré: “Après une douzaine de jeux, six films d’action en direct et des centaines de pages de fiction créée par des fans, nous nous sommes sentis obligés de revenir en 1998 pour explorez les secrets cachés dans les murs de Spenser Mansion et Raccoon City“Il est à noter que, pour le moment, la production n’a avancé aucune date de sortie de Resident Evil.

L’article Le nouveau film de ‘Resident Evil’ sera un ‘reboot’ et c’est son casting a été publié dans Hypertext.