voici un certain style qui a conduit Dan Lawrence au bord de ses débuts en Test, et il n’est pas du genre à lui tourner le dos trois jours avant que le cap No696 ne soit sur la tête.

Lawrence n’a que 23 ans, mais il est pressenti pour jouer au cricket Test depuis près de six ans, depuis qu’il a marqué 161 en n ° 3, dans son deuxième match de première classe, au Kia Oval, contre une équipe de Surrey contenant 10 internationaux, passés, présents ou futurs. .

Depuis, il y a eu des pics et des creux qui ont amené en moyenne 38 neuf siècles de plus de première classe – quatre d’entre eux lors des saisons de victoires au titre du championnat du comté d’Essex, un autre lors d’une tournée des Lions en Australie en février dernier. Deux choses se sont démarquées en cours de route: sa technique flamboyante et lourde et sa confiance en soi. Aucun des deux ne le quittera cette semaine.

«Je suis un grand pour essayer de faire les choses à ma manière… vous pourriez appeler cela unique, mais cela ne me semble pas», a-t-il déclaré de Galle aujourd’hui. «C’est essayer de m’en tenir à mes armes et ce que j’ai fait qui m’a permis de réussir jusqu’à présent. Je ne veux pas entrer dans un environnement anglais et tout changer complètement parce que ce ne serait pas vrai pour moi.

«Ce qui est important pour moi, c’est d’avoir confiance en mon propre jeu, je crois que je peux vraiment réussir à ce niveau, c’est juste une question d’aller et de faire maintenant. J’espère que si je reçois le signe de la tête jeudi, je reste fidèle à moi-même, je sors et je m’exprime vraiment et je ne reste pas assis dans un trou, ou je laisse la situation devenir trop difficile pour moi. La confiance en mon propre jeu est une de mes grandes forces.

«J’ai eu un gros changement technique au cours des 12 derniers mois. Quand je jouais pour Essex avant, je déclenchais trop et sortais d’une manière que je n’aurais pas dû faire. J’ai vraiment simplifié un peu les choses maintenant. Je me sens vraiment confiant dans ma nouvelle technique. Je crois vraiment que je peux réussir, c’est juste une question de sortir et de le faire maintenant vraiment.

«C’est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis très jeune. J’adore chaque minute d’être ici, la formation est fantastique, un hôtel charmant. C’est vraiment excitant d’en faire partie. Si je joue, alors Dieu sait ce que je ressentirai jeudi, mais pour le moment, je me sens plutôt calme et plein d’excitation.

Les 12 derniers mois ont été un voyage pour Lawrence. Cela a commencé en février dernier avec 493 courses en six manches pour les Lions en Australie, puis la pandémie a frappé, lui refusant le cricket pendant des mois. Il faisait partie de la bulle anglaise pour l’été Test, mais a dû partir lorsque sa mère, Claire, est décédée. Quelques jours plus tard, il est retourné jouer pour Essex, puis est allé en Australie pour sa première dégustation du Big Bash avec Brisbane Heat.

«Ce fut une année très étrange pour moi pour un certain nombre de raisons», a-t-il déclaré. “J’ai très bien commencé l’année en Australie et j’ai été sur un très haut niveau, puis Covid a frappé et nous n’avons pas pu jouer au cricket pendant trois mois. J’étais sur un très bon sommet et j’ai dû revenir sur terre. Je suis entré dans le championnat. bulle avec les garçons anglais que j’appréciais vraiment.

«Maman était malade depuis quelques années, donc aussi triste soit-elle, je m’étais préparée mentalement au pire. Cela a rendu les choses assez difficiles pendant quelques mois. C’était agréable de retourner jouer au cricket pour Essex avec mes très bons amis, dont j’avais besoin à ce moment-là. Ils étaient tous fantastiques.

«Ensuite, je suis allé en Australie pendant cinq semaines, j’ai eu le défi de mettre en quarantaine pendant deux semaines, ce que je ne voudrais pas refaire. J’ai joué à quelques jeux là-bas et maintenant je suis là. Ça a été un peu des montagnes russes, mais si je joue jeudi, ce sera un début brillant pour ce qui, espérons-le, sera une meilleure année.

Lawrence est imprégné de cricket. Son père, Mark, est le jardinier du Chingford Cricket Club, et la famille vivait à côté du sol. Lawrence se souvient de Mark “là-bas essayant de rendre chaque brin d’herbe parfait” et “conversation après conversation autour du cricket”.

“Il a joué pour les Chingford 1 en tant que gardien de guichet et d’après les histoires de guerre qu’il m’a racontées, il semblait être décent avec les gants”, a-t-il déclaré. “Mais je pense qu’il est un peu fiscaliste et ajoute toujours 10 ou 20% de plus à chaque histoire. Apparemment, il était à moitié décent. Il a été très bon pour moi. Il me nourrissait tellement de balles quand j’étais plus jeune. . Il a toujours voulu que je sois un joueur de cricket, donc ça a très bien fonctionné.

Avec une première apparition imminente au sommet du jeu, c’est certainement le cas.