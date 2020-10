Un nouveau livre “Battle of Brothers” engage le prince William | AP

Selon certains experts royaux, le nouveau livre que l’auteur Robert Lacey a l’intention de publier prochainement intitulé “Bataille des frères”, (“Bataille des frères”), pourrait compromettre l’image du premier-né du futur roi Charles de Galles et le se souvenait de “Lady Di”, le prince William.

Le petit-fils également de la reine Elizabeth, le Prince William prendra le devant de la scène avec son frère à travers ce récent travail écrit par Lacey qui a été connu, racontera quelques détails que loin de favoriser le premier fils de Charles de Galles pourrait affecter son image, quelque chose de si important pour lui et la royauté depuis il est le deuxième sur le trône. après son père.

Alors maintenant, la nouvelle biographie sera déjà la cause de grandes inquiétudes et de nerfs parmi les membres de la royauté, à quelle fréquence se produit ces dernières années, il n’y a pas si longtemps, en août dernier, ils ont publié le livre “Finding Freedom” par celui que maintenant la duchesse de Sussex, Meghan Markle, soutient ce qui semble être une bataille juridique sans fin avec la presse britannique.

Jusqu’à présent, le livre d’entrée a déjà fait sensation et curiosité depuis sa sortie sous le titre “Bataille des frères“qui pourrait donner une idée des problèmes qui pourraient être abordés et qui aujourd’hui ne sont pas un secret, l’éloignement entre les princes Harry et William, les opinions qui ont été semées depuis la démission de prince harry à la royauté plus quelques autres détails inconnus sur les deux, maintenant mis à la table sous les enquêtes de Lacey.

Une vue généralisée sur le peu de choses qui ont été révélées sur William et sur tout ce qui a été exposé sur Harry, est en grande partie ce que l’auteur aborde dans ce travail, où il révèle le côté sombre que peu de gens connaissent du premier-né de Carlos.

Selon ce qui est ressorti des enquêtes de Lacey dans ce livre, révèle le site Who, plusieurs personnes ont été témoins: la princesse Diana était l’une d’entre elles, puis Camilla Parker elle-même, et son propre frère le prince Harry, que tous Ils deviennent la cible de nombreuses culpabilités, mais selon Lacey, on ne sait pas ce que William ferait pour affecter son frère.

Une personnalité explosive

Diana a été la première à remarquer l’un des plus grands défauts de son premier-né, son caractère explosif, selon l’un des extraits sur la personnalité du garçon. Prince William Lacey fait remarquer, ce fut un moment où il a explosé contre la princesse.

C’est après la séparation entre Diana et Carlos que le royal aurait offert une interview controversée en 1995 avec Martin Bashir, dans laquelle il détruirait l’image du prince Charles, en plus de raconter comment il serait tombé amoureux de James Hewitt. Lacey détaille que William s’est senti très trahi par sa mère pour avoir mal parlé de son père:

Tout l’enfer s’est déchaîné. Il était furieux … parce que (il a dit que) il avait dit du mal de son père, qu’il avait mentionné Hewitt … Il s’est mis à crier et à pleurer, et quand elle a essayé de le serrer dans ses bras, il l’a repoussée.

Le lendemain, William s’est excusé auprès de sa mère pour son humeur et lui a offert un bouquet de fleurs. Mais Diana sentait que des dégâts irréparables avaient été faits “, on apprit de ce moment difficile. Robert termine par quelque chose que personne ne savait:” Il avait explosé dans l’un des accès de colère notoires qui, de temps en temps, marqueraient son adolescence et sa vie adulte “.

Des interviews de Diana of Wales qui feraient exploser le personnage du prince William. Photo: AP

L’auteur a écrit plusieurs passages qui révéleraient qu’à de nombreuses reprises, le caractère du Prince William n’est pas le meilleur, cela changerait l’image que tout le monde a du premier-né de Diana, ainsi que la question de savoir si Harry est seul responsable de la relation froide entre eux, comme l’ont suggéré de nombreux médias internationaux.

Robert Lacey, auteur de ce livre, souligne également que d’autres membres de la famille royale comme Camilla elle-même ont été un autre témoin de la personnalité de la royale, son beau-fils.

Après son mariage avec le prince Charles en 2005, la duchesse de Cornouailles a révélé à ses amis que William avait un très mauvais caractère et qu’il avait été témoin de scènes très désagréables à plusieurs reprises.

Comme il a décrit des scènes de Prince William crier tandis que Carlos soumet «docilement», «Si son père ne pouvait pas vivre à la hauteur de la vision de son fils, il déchaînerait sa fureur», souligne un fragment, et indique apparemment qu’il y aurait des disputes récentes.

Il aborde un événement survenu en 2017 où, après avoir assisté à la projection du documentaire ITV «Diana, notre mère», les conseillers du prince William lui ont demandé de faire un geste pour faire savoir que le prince Charles avait joué un bon rôle en tant que père, auquel il il a catégoriquement nié.

Quant à Harry, est-il coupable?

Robert Lacey dépeint la relation des deux dans son travail dans lequel il a abordé les moments délicats dans lesquels le prince Harry a traversé la toxicomanie, l’alcool et un incident, qui souligne que tout est la faute du Prince William.

Lacey souligne que c’est le duc de Cambridge qui a présenté à son frère les fêtes et la vie nocturne qu’il aimait ainsi que l’abandon de Harry au moment où il avait le plus besoin de lui pour prendre un an de congé, ce sont les deux qui Ils étaient des fêtards, en particulier William, mais l’accent a été mis sur le plus jeune des héritiers de la dynastie Mountbatten-Windsor.Le duc de Sussex, Harry, a-t-il été injustement distingué?