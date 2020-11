Le MacBook Air d’Apple fait partie d’une collection d’ordinateurs de la société à recevoir aujourd’hui la puce M1 nouvellement annoncée. L’ordinateur portable bien-aimé semble presque identique de l’extérieur, mais si vous l’ouvrez, vous remarquerez que le clavier familier a changé. Apple a échangé certaines des touches de fonction sur son nouveau MacBook Air, en ajoutant de nouvelles pour Spotlight, Ne pas déranger et Dictée.

La dernière fois que la fonctionnalité du clavier du MacBook Air a été modifiée, c’était l’ajout de Touch ID pour sécuriser les mots de passe et les détails de paiement. Ce changement va plus loin, en supprimant les touches de luminosité du clavier ainsi que la touche Launchpad qui a ouvert le lanceur d’applications inspiré de SpringBoard de macOS.

Mark Gurman de Bloomberg a d’abord remarqué le changement et a partagé la nouvelle mise en page dans ce tweet:

Le nouveau MacBook Air a mis à jour les touches de fonction du clavier, ajoutant Spotlight, Dictation et Ne pas déranger – remplace la luminosité du Launchpad et du clavier. pic.twitter.com/1BM6wTWQZh – Mark Gurman (@markgurman) 10 novembre 2020

Ces trois fonctions nécessitaient des commandes au clavier ou un accès au centre de notifications pour être utilisées – ce changement devrait les rendre plus faciles d’accès. Je sais que je n’ajuste généralement pas la luminosité de mon clavier, donc faire de cet ajustement un pas supplémentaire ne semble pas trop demander. De même, je ne connais personne qui utilise Launchpad pour lancer des applications, donc une clé dédiée ne semble plus nécessaire. Ce n’est pas un changement de conception aussi radical que le passage temporaire aux commutateurs papillon, et cela ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur la convivialité réelle de l’ordinateur portable, mais les futurs utilisateurs devront le juger par eux-mêmes.

Nous aurons un examen bientôt, mais si vous êtes intéressé à voir ces nouvelles clés par vous-même, le nouveau MacBook Air est disponible à l’achat aujourd’hui et sera expédié la semaine prochaine, à partir de 999 $.