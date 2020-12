L

Le plus récent musée d’Ondon ouvrira l’année prochaine dans un tribunal historique et un poste de police, racontant l’histoire du crime et de la punition dans le West End sur plus de 100 ans.

Le musée de la police de Bow Street fait partie d’un programme de réaménagement qui a vu la gare classée grade II et le bâtiment du tribunal de première instance transformé en un hôtel de luxe.

Le musée explorera le lancement des Bow Street Runners – la première force de police organisée – et examinera certains des célèbres procès qui se sont déroulés dans le tribunal historique qui a fermé ses portes en 2006.

Parmi les objets exposés, il y aura le quai original de la Cour numéro deux, un coutelas manié par un Bow Street Runner ainsi que des équipements plus modernes tels que des matraques et des cahiers utilisés par les officiers modernes qui travaillaient à la station jusqu’à sa fermeture en 1992.

La conservatrice Jen Kavanagh a déclaré: «Nous espérons que lorsque les visiteurs franchiront les portes du musée, ils auront une réelle idée de l’histoire de Bow Street et des gens qui ont franchi ces portes avant eux. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des officiers qui ont servi à Bow Street et, par conséquent, le musée est riche en souvenirs de la vie dans un lieu unique dans une partie spéciale de la ville.

(

Ronnie et Reggie Kray sont parmi les noms célèbres à apparaître sur le quai de Bow Street Magistrates Court

/ Cristian Barnett)

Parmi les affaires très médiatisées entendues par le tribunal figuraient les affaires de terrorisme de l’IRA et le projet d’extradition du dictateur chilien Augusto Pinochet, tandis que des noms célèbres, du Dr Crippen à Oscar Wilde et les Kray Twins, se sont tous présentés devant le tribunal à des moments différents.

Tim Workman, qui était le dernier magistrat en chef en fonction à Bow Street, a déclaré: «C’est l’énorme variété qui a rendu Bow Street Court si intéressant. Des ivrognes de Covent Garden aux meurtriers de masse recherchés par leur pays d’origine devant vous devant le tribunal, vous ne saviez jamais à quoi vous attendre.

Les visiteurs seront également invités à passer du temps dans «le tank», la grande cellule qui était souvent la destination des hommes arrêtés pour comportement ivre en public.

Le musée, qui ouvrira ses portes au début de l’année prochaine, se trouve dans le tout nouveau NoMad London Hotel, dont les propriétaires soutiendront dans un premier temps le musée qui deviendra un organisme de bienfaisance indépendant et autosuffisant.

La directrice du musée, Vicki Pipe, a déclaré: «Il ne fait aucun doute que c’est une période difficile pour lancer un tout nouveau musée.

«La sécurité du personnel et des visiteurs doit être notre principale priorité, et bien que nous continuions à travailler avec optimisme pour ouvrir nos portes au début de 2021, il y a bien sûr une incertitude quant à la date exacte.

en relation

«Nous sommes cependant extrêmement inspirés par le travail incroyable des musées du pays cette année pour adapter rapidement des pratiques d’engagement plus traditionnelles, et même atteindre de nouveaux publics, en mettant en ligne une grande partie de leurs événements et activités.

«Nous espérons pouvoir égaler leur créativité et profiter de ce moment comme une opportunité de connecter le public à nos histoires d’une manière que nous n’aurions peut-être pas envisagée autrement.»