Le nouveau nid d’amour de Jennifer Lawrence et Cooke Maroney dévoilé | .

Apparemment, le célèbre protagoniste de “Les jeux de la faimJennifer Lawrence et son partenaire Cooke Maroney profiteraient de leur nouvelle propriété située dans le condominium Edward J. Minskoff Equities dans le West Village qui a été évalué à 21,9 millions de dollars.

Selon les informations révélées par la presse locale, c’est au milieu de cette année que le couple aurait mis en vente leur immense appartement à New York, même si les négociations ne leur seraient pas entièrement favorables, a-t-il transpiré.

À cette occasion, Jennifer Lawrence et Maroney choisirait une maison très spacieuse de deux étages avec quatre chambres, un salon et une cuisine américaine, les deux derniers étant situés au premier étage.

La suite du couple serait située au deuxième étage et dispose d’un espace extérieur à l’arrière selon les détails révélés par les médias.

La star de cinéma et le propriétaire de la galerie d’art qui auraient été secrètement mariés en octobre dernier auraient tout le confort dans leur nouvelle maison, car la propriété dispose également d’une salle de sport, d’une piscine et d’un sauna.

Il est à noter qu’avec la nouvelle de la nouvelle propriété que la native du Kentucky a acquise avec celui qui serait maintenant son mari, des informations ont également émergé sur d’autres propriétés que le pouvoir d’achat de la célèbre star de cinéma lui a permis d’obtenir.

Comme on le savait, il avait également un appartement à Tribeca, un endroit très recherché où d’autres célébrités ont vécu mais apparemment il ne serait pas en sa possession longtemps car Lawrence a décidé de le louer pour 27 500, peu de temps après l’avoir acheté.

Même dans la nouvelle maison qu’elle partage maintenant avec Maroney, il a été révélé que la star de “Opération Red Sparrow«Elle a mis en vente son penthouse Upper East Side, qu’elle a proposé pour 9,9 millions de dollars, une autre négociation qui n’aurait pas été très rentable pour l’interprète après avoir payé 15,6 millions de dollars en 2016.

“Ils continuent leurs fêtes folles”

Beaucoup assurent que maintenant la nouvelle maison de la blonde est son nouveau lieu de divertissement puisque Cooke n’est pas un obstacle pour l’histrionique à continuer d’inviter fréquemment des amis qui se réveillent tard chez elle, ce qui, selon Cooke Maroney, ne la dérangerait plus. qui apparemment y est à 100% habitué, cependant, cela l’oblige à chercher à dormir dans une autre des chambres, selon ce que la même actrice de Hollywood via le podcast “Absolument pas”.

Le célèbre révélerait que l’on ne sait jamais à quelle heure se terminent ces types de réunions, alors elle a partagé à l’une des occasions, un de ses amis a passé la nuit avec elle, c’était quelque chose sans planification, a révélé Lawrence, alors Cooke a dû passer à une autre des chambres “il sait parfaitement comment ces choses fonctionnent”, dit-il en riant.

Un mariage secret

C’était une source anonyme qui révélerait que l’Américaine Jennifer Lawrence et Cooke Maroney se sont mariées au milieu d’une cérémonie intime avec leurs plus proches comme témoins.

Apparemment, le couple, se serait fiancé depuis février dernier de cette année, a finalement tenu sa promesse devant un juge et une petite fête dont plusieurs photos de la fête avec laquelle l’actrice et l’art le concessionnaire a célébré leur engagement, un tel événement n’a pas échappé à la presse.

C’est en septembre que les rumeurs de mariage se sont intensifiées et que certains médias internationaux ont mentionné qu’ils auraient vu les mariés arriver à un état civil à New York avec des documents et en compagnie de leurs gardes du corps et du photographe Mark Seliger.

Selon les rapports de Us Weekly, la célébration du mariage aurait lieu à la fin du mois d’octobre dernier.