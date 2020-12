Deavan Clegg semble avoir trouvé un gagnant à Topher Park. La star de 90 Day Fiance a deux enfants, dont l’un avec son mari, Jihoon Lee, comme documenté dans la série TLC, et les deux semblent avoir pris goût à son nouvel homme. Des sources disent à US Weekly que ses enfants sont de grands fans de lui alors que le couple continue d’avancer dans leur romance naissante.

La source a décrit leur relation comme «absolument incroyable» alors que les deux ont commencé à se voir cette année et sont devenus officiels en septembre à la suite de sa rupture désordonnée avec Lee. Cette même source a déclaré que les enfants de Clegg «avaient vraiment pris un grand goût pour Topher», car il était «pleinement intervenu en tant que père». La fille de Clegg, Drascilla, âgée de quatre ans, était issue d’une relation antérieure à Lee. Elle et Lee partagent un fils de 20 mois, Taeyang.

Clegg et Park semblent atteindre leur objectif alors que leur relation continue de progresser. Lundi, le mannequin et influenceur des médias sociaux a donné un hommage spécial à Park pour son 28e anniversaire. La photo montre Park tenant Taeyang et commence par dire qu’il «est entré dans nos vies comme une surprise». Ajoutant plus de preuves à la relation paternelle qu’il a établie avec ses enfants, Clegg a déclaré qu’il avait «apporté le bonheur dans cette maison» et l’a félicité de faire tout ce qu’il pouvait chaque jour pour «s’assurer que chacun de nous souriait». Avant cela, Clegg a également partagé un aperçu de ce à quoi ressemblait Noël des quatre avec une photo amusante du groupe sur un canapé faisant des grimaces stupides. «Ma famille heureuse folle et idiote», a écrit Clegg.

Les fans de 90 Day Fiance ont été présentés à Clegg et Lee lors de The Other Way en 2019. Une deuxième saison a débuté cette année qui a mis en lumière la grossesse de Clegg alors que le mari et la femme ont accueilli leur premier enfant ensemble. Les bonnes vibrations n’ont cependant pas duré longtemps, car le couple a déclaré plus tôt dans l’année qu’ils allaient se séparer. Cela signifie que Clegg est retourné aux États-Unis avec leur fils. Après leur séparation, Lee a admis dans un post Instagram que ses yeux étaient ouverts lors du divorce. Il a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle il a qualifié l’épreuve de «tournant» dans sa vie et quelque chose qui l’a inspiré à travailler plus dur dans la vie.