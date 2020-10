Le nouveau prince Charles de Galles vient à la série The Crown | Netflix

La prochaine arrivée de la série The Crown, est dans la dernière ligne droite et plus de détails ont été révélés sur le personnage du prince Charles de Galles, l’un des personnages principaux de cette histoire et à qui il donnera vie Dominic ouest.

L’acteur britannique sera celui qui incarnera le Prince Carlos dans les deux dernières saisons de la série, comme révélé.

Comment ils ont révélé certains des épisodes de cette histoire, l’intrigue se concentrera sur la relation orageuse que Carlos avait avec Diane de Galles, une relation qui promettait d’être un conte de fées et qui s’est transformée en tout le contraire des attentes de chacun, avec également une fin catastrophique.

La série suivra de plus près les traces du fils de Reine Isabelle II, le futur roi d’Angleterre en plus de l’affaire extraconjugale qu’il porta pendant plusieurs années avec Camila, sans aucun doute, de nouveaux secrets jamais révélés auparavant seraient révélés.

Alors que les fans de cette série attendent déjà avec impatience de profiter d’un marathon avec chacun des épisodes de cette histoire, la production travaille déjà à plein régime pour préparer le tournage de la cinquième saison de cette histoire vraie.

Il est à noter que dans les prochains versements, c’est l’acteur Josh O’Connor qui interprétera magistralement le personnage du prince Charles et qui dit maintenant au revoir pour céder la place au britannique Dominic West, qui a participé à des séries comme The Affaire ou The Câble.

De même, ce qui serait l’avant-dernière tranche de cette histoire n’est pas exempte de défis après une recherche exhaustive par la production pour trouver les acteurs idéaux dans leur stade le plus mature.

Certains autres acteurs sont également venus en remplacement de personnages tels que la reine Elizabeth qui jusqu’à la 3e tranche aurait été jouée par Olivia Colman qui donne désormais le relais à Imelda Staunton, ainsi que Jonathan Pryce qui arrive pour donner vie à Felipe de Edimburgo, Et maintenant, un prince Charles plus âgé arrive avec l’acteur Dominic West, et d’autres surprises seront sûrement révélées à l’approche de la date de sortie.

Ceci, comme l’a confirmé Variety qui a annoncé que les négociations entre la production et l’acteur britannique sont déjà pratiquement fermées et que même si le personnage de Carlos a créé une grande controverse et générera même un certain mépris à l’intérieur et à l’extérieur de la société britannique. , Il est toujours l’un des personnages cruciaux de l’histoire et tout acteur deviendrait fou d’interpréter et d’apparaître pendant quelques instants dans cette histoire, l’une de celles qui sont devenues populaires sur Netflix.

L’acteur Dominic West viendra à la série Netflix, “The Crown”, pour donner vie au prince Charles de Galles, révèlent-ils. Photo: .

La vie de Carlos de Gales montrera une revue d’une partie de sa vie du point de vue de son mariage avec Lady Di, leur séparation, jusqu’à atteindre la tragédie qui a en quelque sorte impacté sa vie et particulièrement celle de ses enfants.

En revanche, le 4e volet de cette saga qui traite des événements de la royauté britannique est attendu par des centaines de fanroyals qui attendent avec impatience de revoir la princesse Lady Diana.

Ce sera Emma Corrin qui transmettra les souvenirs de la vénérée princesse Lady Diana en passant par la royauté, à l’opposé de son mari, l’un des personnages les plus aimés et assiégés depuis avant qu’elle n’appartienne à la famille britannique.

Corrin a révélé ces derniers jours, le grand défi représenté par l’interprétation de l’un des personnages les plus acclamés, le rôle de Lady Diana, qui a également donné à la jeune actrice l’occasion de se rapprocher de ce qu’était la vie de la soi-disant «princesse du peuple”.