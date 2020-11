Une fois que vous avez dépassé le fait qu’il n’a pas de peau, le nouveau robot de Disney Research est un exploit de robotique impressionnant. D’abord rapporté par Gizmodo, le nouveau robot peut imiter les mouvements du visage humain, en particulier les clignotements et les mouvements subtils de la tête.

Un capteur dans la zone de la poitrine (recouvert par une chemise, car le visage est assez dérangeant, merci) avertit le robot quand se tourner et faire face à une personne devant lui, et ses mouvements oculaires passent du contact visuel direct aux mouvements oculaires rapides connu sous le nom de saccades. Il se déplace également légèrement de haut en bas pour imiter la respiration.

Le robot a été développé par des ingénieurs de la division de recherche de Disney, Walt Disney Imagineering et des chercheurs en robotique de l’Université de l’Illinois, d’Urbana-Champaign et du California Institute of Technology.

Alors que la plupart des robots humanoïdes concentrent généralement leurs yeux sur un visage humain et y restent, ce n’est pas ainsi que les gens interagissent les uns avec les autres (sauf sur les appels Zoom, peut-être). L’équipe de Disney Research a expliqué dans son article Regard de robot réaliste et interactif:

Il a été démontré que le regard est un signal social clé, façonnant les perceptions des partenaires d’interaction. Par exemple, les personnes qui nous contactent davantage dans les yeux sont perçues comme nous ressemblant, ainsi que comme plus intelligentes, consciencieuses, sincères et dignes de confiance. De plus, le regard semble également véhiculer des états sociaux et émotionnels complexes. Étant donné l’importance du regard dans les interactions sociales ainsi que sa capacité à communiquer des états et à façonner des perceptions, il est évident que le regard peut fonctionner comme un outil important pour un personnage de robot interactif. Ainsi, le but de ce travail est de développer un système pour émuler le regard mutuel de type humain.

Il n’est pas difficile d’imaginer comment Disney pourrait utiliser cette technologie, par exemple, pour des personnages animatroniques dans ses parcs à thème. La division de recherche de la société travaille depuis un certain temps à fabriquer des robots plus réalistes; en 2018, il a dévoilé son robot Stickman qui pouvait faire des backflips en l’air, «pour se rapprocher de la hauteur d’un cascadeur humain avec les bras levés au-dessus de sa tête».

Ils auront juste besoin d’ajouter quelque chose qui ressemble à de la peau sur le crâne du robot de suivi oculaire. Conquérir l’étrange vallée est une chose, mais laissé tel quel, ce robot effraierait probablement les invités de Disneyland en visitant le trajet Pirates des Caraïbes.