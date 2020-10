Le dernier téléphone de jeu d’Asus, le ROG Phone 3, est désormais disponible aux États-Unis. Le ROG Phone 3 possède certaines des spécifications les plus élevées pour un smartphone, ainsi que de nombreuses fonctionnalités et accessoires destinés à améliorer l’expérience de jeu mobile.

L’appareil est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, d’un écran OLED HDR de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, de 512 Go de stockage ROM UFS 3.1 et d’une prise en charge de la 5G. Il a la même batterie de 6000 mAh que le modèle de l’année dernière.

Le ROG Phone 3 est disponible en deux configurations: une au prix de 1000 USD avec 12 Go de RAM LPDDR5 et une autre au prix de 1100 USD avec 16 Go de RAM LPDDR5. 16 Go de RAM est encore une spécification rare pour les téléphones, mais elle est disponible dans une configuration supérieure du Samsung Galaxy S20 Ultra. Le prédécesseur du ROG Phone 3 a fait ses débuts au prix de départ de 900 $.

Pour en faire une meilleure expérience de jeu que ses prédécesseurs, Asus affirme avoir ajusté les boutons à ultrasons du téléphone, appelés AirTriggers. Le système AirTrigger d’Asus place des capteurs de mouvement sur le bord du téléphone pour imiter les boutons d’épaule généralement trouvés sur les contrôleurs de jeu, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Les nouveaux AirTriggers ajoutent également la possibilité de mapper une commande dans le jeu, comme le rechargement de votre arme, lorsque vous secouez le téléphone.

Cette image montre les gestes pris en charge par ses capteurs à ultrasons AirTrigger sensibles à la pression, y compris les déclencheurs à double partition affichés en haut à droite. Image: Asus

Asus lance également une poignée d’accessoires de jeu pour le ROG Phone 3, notamment une manette de jeu à 150 $ et une station d’accueil TwinView qui ajoute un autre écran tout en jouant sur le téléphone. Il existe également un accessoire de ventilateur à clipser, l’AeroActive Cooler 3, qui fournit plus de flux d’air aux parties les plus chaudes du téléphone, en particulier dans la zone par le processeur et le chipset.

Les deux configurations de l’Asus ROG Phone 3 sont maintenant disponibles sur le site Web d’Asus.

