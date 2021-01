Les fans de Saturday Night Live à la recherche du nouvel épisode d’hier soir seront un peu déçus. Les vacances d’hiver de SNL sont toujours en cours, ce qui signifie que l’épisode de la nuit dernière était une répétition. NBC a diffusé l’épisode du 12 décembre, animé par Dune et la star de Call Me by Your Name, Timothée Chalamet. L’emblématique Bruce Springsteen et le E Street Band ont été les invités musicaux, et les fans de “The Boss” n’hésiteront certainement pas à l’entendre jouer à nouveau deux superbes chansons de son nouvel album Letter to You.

Les fans intéressés à revisiter cet épisode de SNL peuvent en profiter sur Hulu, Peacock et YouTube (sous forme de clip). Les points forts incluent Chalamet partageant l’écran avec Pete Davidson, à la fois pendant le monologue et un sketch de talk-show de rap. Il y a aussi la chanson bizarre “Tiny Horse”, qui voit l’acteur de Little Women écouter une ballade sur son amour pour un cheval remarquablement petit.

La 46e saison de la série de sketchs de longue date reprendra le 30 janvier, débutant trois week-ends consécutifs avec de nouveaux spectacles. John Krasinski aura enfin une chance de rattraper son épisode manqué lorsqu’il animera le dernier samedi de janvier. L’ancien acteur de The Office était censé héberger un épisode en mars 2020, mais il a été annulé lorsque la ville de New York a commencé son verrouillage contre le coronavirus. Le rappeur Machine Gun Kelly sera l’invité musical de l’épisode de Krasinski.

Les débuts de Krasinki sur SNL ont été programmés pour la première fois pour la sortie de A Quiet Place Part II, qui devait sortir en salles en mars 2020. Après que NBC a annoncé que Krasinski apparaîtrait dans l’épisode du 30 janvier, la suite d’horreur a de nouveau été retardée. Il est maintenant prévu de sortir en salles le 17 septembre.

Bonjour, 2021. pic.twitter.com/zJqJhsCpMu – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 22 janvier 2021

Le 6 février, Dan Levy fera ses débuts dans la SNL. Levy sort de l’incroyable succès de la sixième et dernière saison de Schitt’s Creek. L’année dernière, il est devenu la première personne à remporter des Emmys pour avoir réalisé, écrit, joué et produit au cours d’une seule cérémonie. Il a également récemment joué dans le film Hulu Happiest Season. L’invité musicale de l’épisode de Levy est Phoebe Bridgers, qui a sorti son album acclamé Punisher en 2020.

Le 13 février, l’une des plus grandes actrices de travail d’Hollywood, Regina King, aura l’occasion de se gratter le drôle d’os en accueillant SNL. King a remporté un Oscar pour Si Beale Street pouvait parler et Emmys pour ses rôles dans American Crime et Watchmen. King a également réalisé plusieurs épisodes de télévision et fait ses débuts en tant que réalisatrice avec One Night in Miami d’Amazon, un récit fictif de Sam Cooke, Malcolm X, Muhammad Ali et Jim Brown se rencontrant dans une chambre d’hôtel de Miami. L’invité musical de King est Nathaniel Rateliff, dont le plus gros succès est le dernier album du single “SOB” Rateliff de 2015, And It’s Still Alright, est sorti en février 2020.