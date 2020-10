La mise à jour d’octobre pour Xbox arrive cette semaine, apportant avec elle un avant-goût de la prochaine génération. Microsoft a annoncé qu’un nouveau design de tableau de bord est en cours de déploiement sur les consoles Xbox dans le cadre de la dernière mise à jour, et il fonctionnera également sur les Xbox Series X et Series S lors de leur lancement le mois prochain.

Cette nouvelle UX a été présentée pour la première fois en août. Microsoft affirme que l’écran d’accueil se charge 50% plus rapidement au démarrage et 30% plus vite à la sortie d’un jeu, avec 40% de mémoire en moins sur la série X. Il n’est pas clair si les propriétaires de consoles plus anciennes comme la One S devraient s’attendre à des améliorations de performances, cependant.

La mise en page n’est pas très différente, mais des modifications ont été apportées à des éléments tels que le Guide et la bibliothèque de jeux, et visuellement, c’est maintenant une correspondance plus étroite pour d’autres produits Xbox comme l’application Xbox pour Windows. Vous pouvez désormais personnaliser votre profil avec des thèmes, et Microsoft a remanié la mise en page pour les nouveaux utilisateurs afin de mettre en évidence des fonctionnalités telles que Game Pass et la boutique.

La mise à jour n’est pas énorme, mais la dernière grande refonte de Microsoft a eu lieu en février dernier. Microsoft a un penchant pour la refonte radicale de son interface utilisateur Xbox plusieurs fois par génération, alors qui sait combien de temps le tableau de bord Xbox Series X finira par ressembler à ceci. Pour l’instant, cependant, vous pouvez prendre une longueur d’avance sur son interface en mettant à jour votre ancienne console.