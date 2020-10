Carly Pearce montre une nouvelle encre, révélant un nouveau tatouage aux fans sur lnstagram la semaine dernière. La chanteuse a partagé trois photos en noir et blanc de son nouvel ajout, la première un gros plan de son avant-bras droit, qui présente maintenant un bouquet de fleurs sauvages près de son coude, au-dessus d’un contour de son état d’origine du Kentucky près de son poignet.

La deuxième image était la même photo plus loin, et la troisième était une image de Pearce en train de se faire encrer, et elle a crédité Rick Coury comme l’artiste derrière les fleurs. “Sooo, j’ai fait quelque chose cette semaine -” Les fleurs sauvages sont les premières choses à apparaître après une longue saison hivernale “, a-t-elle écrit. “Voici pour voir les fleurs sauvages recommencer à germer …”

La révélation de la jeune femme de 30 ans intervient peu de temps après avoir discuté publiquement de son divorce d’avec Michael Ray pour la première fois, disant à ET Canada que même si la relation entre elle et Ray était si publique, elle espère que les fans pourront respecter leur vie privée pendant leur divorce.

«J’espère que les gens nous respectent pour comprendre que nous sommes des humains et que je ne me suis certainement pas mariée pour divorcer», a-t-elle déclaré. “Mais des choses arrivent. Je pense que c’est juste quelque chose qui doit rester entre nous deux et j’ai ressenti l’amour des fans et je l’apprécie, et je pense que c’est l’un de ces moments où” Tu es un humain! ” “

En réfléchissant à ses derniers mois, Pearce a déclaré qu’elle était «beaucoup plus forte» qu’elle ne le pensait. «C’est tellement facile de regarder des artistes comme moi ou n’importe qui et de penser que leur vie est parfaite», a-t-elle déclaré. «Ce n’est juste pas une réalité, pour aucun de nous. J’essaie juste de vraiment… Je pense que lorsque vous traversez beaucoup de changements dans chaque aspect de votre vie, vous réalisez en quelque sorte que les imperfections sont ce qui nous fait tous nous-mêmes.

Bien que 2020 ait été une année difficile pour Pearce en termes de vie personnelle, elle a connu du succès dans sa carrière – elle a sorti son deuxième album en février, a remporté son deuxième single n ° 1, a récemment sorti son nouveau single bien accueilli “Next Girl »et est nominée pour quatre CMA Awards.

«Si vous écoutez l’une de mes musiques et que vous écoutez les histoires et la façon dont je raconte juste mes histoires à travers des chansons, je pense que cela a toujours été une grande partie de l’honnêteté et de l’authenticité», a déclaré Pearce. “Et cette nouvelle musique et” Next Girl “ne sont pas différents de cela.”