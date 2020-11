Le nouvel album de Bad Bunny est sur le point d’arriver avec La Rosalía incluse | .

L’attente est enfin terminée, et le nouveau disque de Bad Bunny est sur le point d’arriver sur les différentes plateformes musicales, et plus tard sur les playlists de ses millions de fans, comme il l’a lui-même confirmé à travers son réseaux sociaux officiels.

Sous le titre “Le dernier tour du monde”, le Portoricain présente sa prochaine œuvre avec une grande et tant attendue surprise: sa collaboration avec RosaliaLes fans de Reggaeton étaient plus qu’heureux et enthousiastes à propos du fait, cependant, il y en avait aussi qui avaient peur.

La nouvelle production La comédie musicale de “San Benito” a un total de 16 chansons qui dans notre pays peuvent être appréciées dès le matin du vendredi 27 novembre, c’est vrai, demain, et l’interprète l’a annoncé de tous ses réseaux, en mentionnant qui sera disponible à partir de minuit aujourd’hui.

Nul doute que le Portoricain a travaillé très dur tout au long de cette année, puisque, avec cette année, il y a déjà trois œuvres record que l’artiste présente, après «YHLQMDLG» et son successeur «Las que no vaan a sal».

Il est important de mentionner que l’une des chansons les plus attendues par les admirateurs de l’interprète de “Si je vois ta mère” est sans aucun doute, l’une des pièces de la tracklist, c’est évidemment le featuring avec Rosalía.

Le single musical, s’appelle “Last night” et occupera la cinquième place de l’album tant attendu, en plus, c’est un thème que les fans soupçonnaient déjà être une réalité depuis longtemps, puisque les deux artistes avaient publié à plus d’une occasion des photos ensemble, ainsi que plus d’un message pour lequel elles ont été racontées à plusieurs reprises, comme lorsque la Catalane a assuré qu’elle aimait les hommes qui se peignent les ongles, par exemple.

Bien que, pour le moment, on ne sache pas ce que cette nouvelle chanson nous apportera, et c’est-à-dire que cette collaboration est une autre approche de Rosalía du genre urbain, bien sûr, après avoir triomphé internationalement avec des chansons comme «Con Altura “Ensemble avec J Balvin ou” Relationship “Remix de Sech, également en compagnie de Balvin, Daddy Yankee et Farruko, ces faits nous font penser que la chanson ravira à coup sûr.

De la même manière, Bad Bunny a fait quelques autres collaborations avec des artistes de renom, représentants du genre urbain, pour la réalisation de ce nouvel album, on peut écouter un travail d’équipe avec Jhay Cortez et Abra, ainsi qu’une chanson de Noël surprenante et inattendue.

Et, revenant à la question du choc que les fans ont subi, nous avons le titre de l’album annoncé, qui mentionne très directement que ce sera la dernière tournée du monde, et c’est que, en prélude que nous avons il y a quelques jours à peine, Anuel AA Il a laissé entendre qu’il allait se retirer de la musique parce que cela ne le rendait pas heureux et maintenant, dans la même veine, Bad Bunny a présenté la bande-annonce de son nouvel album qui repose précisément sur cela, sur l’annonce qu’il quitte la musique.

À ce que les fans ont compris comme un adieu, et ils se sont consacrés à le commenter pour reconsidérer et ne pas quitter l’industrie, bien qu’il n’ait vraiment rien mentionné à ce sujet.

Les fervents admirateurs du mauvais lapin sont plus qu’inquiets avant l’arrivée du nouveau matériel, le “battage publicitaire” est à travers le toit, ils décideront sûrement de dormir tard pour être les premiers à avoir le nouvel album sauvegardé dans leurs playlists.

En ajoutant plus d’informations à ce sujet, nous avons le fait que le Portoricain a partagé le nom des chansons qui composent la production du disque, que nous vous dirons ensuite.

1. Le monde est à moi, 2. Vous avez déménagé, 3. Aujourd’hui, j’ai été payé, 4. Maudite pauvreté, 5. La nuit dernière (ft. Rosalía), 6. Je vous souhaite le meilleur, 7. Je m’habille comme ça, 8. Faire que tu m’aimes, 9. Booker T, 10. La drogue, 11. Dakiti (ft. Jhay Cortez), 12. Trellas, 13. Désolé papi (ft. Abra), 14. 120, 15. Avant que ce soit fini et enfin , 16. Chants de Noël.