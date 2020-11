Le nouvel album de Vicente Fernández célèbre ses années et sa carrière | Instagram

Le chanteur Vicente Fernández est reconnu comme une icône de la musique régionale mexicaine et pour célébrer sa grande carrière, il a annoncé le lancement d’un nouvel album, “Dans mes 80 ans“, signe que sa voix peut encore ravir tous ses fans.

Avec seulement 80 ans, l’interprète de musique ranchera, Vicente Fernandez qui s’est consolidé avec une solide carrière de plus de cinq décennies se réjouira avec ce matériel qui sortira le 4 décembre.

C’est précisément son récent anniversaire sous lequel il s’est inspiré pour cet album “A mis 80s”, la meilleure façon d’honorer une vie consacrée à ce qu’il aime le plus depuis son enfance, en chantant et en continuant de chouchouter son grand public.

Les fidèles fans de “Le Charro d’Huentitan“, ou” Don Chente “comme beaucoup l’appellent, vous pourrez profiter de ce nouveau matériel à travers les plateformes.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

C’était la même idole de la musique vernaculaire, qui a partagé la bonne nouvelle via son compte Instagram officiel

Mes amis, cette année, je continue de célébrer 80 ans avec vous. C’est pourquoi je veux vous offrir un cadeau. Je vous présente la couverture de “A Mis 80s”, posté sur le compte Instagram officiel de l’interprète de “Divine Women”.

Sur la couverture de l’album, vous pouvez voir l’image de Don Vicente Fernández avec un style qui simule un portrait dessiné au crayon.

À l’intérieur, il comprendra des singles comme “El Caballo de Mi Padre”, “Ya No Insistas Corazón” et “La Dinastía Fernández (La défaite / retour, retour)” entre autres et peut-être une autre surprise.

Jusqu’à présent, ce sont les seuls détails qui ont été publiés sur cette production récente que les fans de “Charro” attendent sûrement déjà avec impatience.

Et c’est que l’ancêtre du célèbre Alejandro Fernández a été une référence en termes de voix et de figure de la musique mexicaine, grand symbole de traditions qui malgré le temps reste encore très présent dans les préférences du public.

C’est en février dernier que le compositeur, producteur et entrepreneur de disques originaire de “El Alto” Guadalajara a célébré son 80e anniversaire, avec un dévouement total à sa carrière qui l’a conduit à obtenir des disques avec plus de 70 millions de disques vendus plus de 20 films a joué, ainsi que 8 Grammy Awards et 3 Latin Grammys.

Le chef de la dynastie Fernández est né le 17 février 1940 dans la ville de Huentitán El Alto, Jalisco. Fils de l’éleveur Ramón Fernández Barba de Tepatitlán, Jalisco et Paula Gómez qui ont déménagé dans ladite ville pour des raisons professionnelles.

C’est durant son enfance que Vicente Fernández a les premiers contacts avec le milieu artistique en participant à un concours amateur à Guadalajara où il a obtenu la première place et de là il a continué à divertir avec sa voix dans les restaurants, les mariages, les groupes familiaux et les amis.

Le chanteur a décidé de déménager à Mexico pour continuer dans l’objectif de réaliser ses rêves, et c’est sa qualité de voix incontestable qui lui ouvrirait de nombreuses portes pour se consolider tel qu’il est maintenant.

Mais il ne s’est pas seulement aventuré dans l’environnement musical, mais aussi dans le cinéma en jouant dans plusieurs films mexicains où il a interprété plusieurs de ses plus grands succès. Il a exprimé plus de 300 chansons, enregistré plus de 100 albums et tourné plus de 20 longs métrages.

Vous pouvez également lire 15 chansons de Vicente Fernández dont il est toujours le roi

Certains des titres incluent “El Coyote y la Bronca”, “El Sinverguenza”, “Le diable, le saint et le fou”, “Un pur et deux avec du sel”, “Le briqueteur”, “Parmi les nonnes marche le diable “,” La Ley del monte “,” Sinverguenza pero honrado “, parmi tant d’autres.