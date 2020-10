La superstar de la WWE Elias a sorti un nouvel album, Universal Truth, et il est devenu un succès instantané. Lundi, Elias a partagé un tweet qui montre Universal Truth au premier rang du classement Apple Soundtrack. Il a réussi à battre deux bandes sonores lourdes – Frozen et Hamilton.

Quand Elias a partagé la nouvelle, Triple H a envoyé un message à l’ancien «Drifter». En constante évolution et création… Félicitations [Elias] sur le nouvel album et le succès qu’il a eu jusqu’à présent !!! “Les fans peuvent écouter l’album sur Spotify ou Apple Music. Il s’agit du deuxième album d’Elias, et il intervient deux ans après que son premier album, Walk With Elias, soit libéré.

N ° 1 AU MONDE !!! pic.twitter.com/LXwGGSJwfa – Elias (@IAmEliasWWE) 27 octobre 2020

“L’album de quatre chansons met en évidence les capacités de chant et de guitare d’Elias et fait suite à sa sortie de 2018” Walk with Elias “”, a déclaré la WWE dans un communiqué. “La Superstar a fait craquer les 40 meilleurs artistes émergents de Billboard et l’album a atteint la 8e place des charts iTunes en 2018, dépassant à la fois Panic! At the Disco et Post Malone à l’époque.”

Comme mentionné par WhatCulture, Elias interprète un morceau de l’album sur l’épisode de Raw de la semaine dernière. Cependant, le joueur de 32 ans a été interrompu par Jeff Hardy et l’a attaqué après s’être déguisé en l’un des guitaristes du groupe. Elias et Hardy se sont affrontés à Hell in a Cell dimanche dernier et Elias a gagné après que Hardy l’ait frappé avec une guitare.

Elias, de son vrai nom Jeffrey Sciullo, est revenu à la WWE plus tôt ce mois-ci après avoir raté les cinq derniers mois en raison d’une blessure aux pectoraux. Selon un rapport d’Inside the Ropes, Elias sera “un incontournable de la marque rouge à l’avenir – et l’une des meilleures stars de l’émission”. Le rapport poursuit en disant que la direction de la WWE a beaucoup confiance en Elias en tant qu’interprète et a eu beaucoup de temps sur les segments, c’est pourquoi il a été transféré de SmackDown à Raw. Elias a rejoint la WWE en 2014 en tant que membre de NXT. Il a fait ses débuts sur la liste principale en 2017 et est depuis lors un incontournable de Raw ou de SmackDown. Il est quatre fois vainqueur du championnat 24/7, et en 2018, Elias a remporté un WWE Year-End Award pour Breakout Star of the Year.