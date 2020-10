Cette histoire fait partie d’un groupe d’histoires appelé

Si vous étiez en train de ramasser le nouvel iPad Air d’Apple, qui, selon mon collègue Dieter Bohn, est la meilleure tablette pour la plupart des gens malgré son coût de 600 $, cela ne vous coûtera pas 600 $ pour en acheter une chez Walmart et Amazon. À l’heure actuelle, vous pouvez choisir un modèle de base de 64 Go en vert pour 560 $. Il s’agit d’une réduction relativement faible, tout dit, mais tout accord sur l’iPad Air, encore inédit, qui propose une charge USB-C, un tout nouveau design et des spécifications internes puissantes en est une bonne dans mon livre.

Apple iPad Air (2020)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le nouvel iPad Air redessiné pour 2020 commence à 599 $ avec 64 Go de stockage et est maintenant disponible en précommande. Vous pouvez économiser 40 $ si vous achetez la version 64 Go en vert sur Amazon

Best Buy poursuit son événement promotionnel sur les produits Amazon qui rivalisent avec les prix Prime Day 2020. Tous ceux dont nous avons parlé hier se produisent toujours, mais ci-dessous, nous énumérerons quelques options différentes.

Amazon Fire HD 10 (2019, 32 Go)

Prix ​​pris au moment de la publication.

La tablette Fire HD d’Amazon de 10,1 pouces avec 32 Go de stockage (avec prise en charge microSD) et la charge USB-C est réduite à 80 $ chez Best Buy. C’est normalement 150 $, donc c’est une énorme réduction de prix – une qui correspond à l’offre Prime Day.

Routeur Wi-Fi Eero Mesh (unité unique)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Si vous souhaitez ajouter un routeur Eero à votre configuration Wi-Fi maillée Eero existante ou simplement commencer avec un seul au lieu d’opter pour le pack de trois, vous pouvez économiser 30 $ sur un chez Best Buy. Ils coûtent 70 $ chacun.

Amazon Kindle Paperwhite (8 Go, avec offres spéciales)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Le Kindle Paperwhite résistant à l’eau d’Amazon est tombé à 80 $ chez Best Buy, ce qui correspond à son offre Prime Day 2020 qui a réduit de 50 $ son prix d’origine. Ce modèle est une bonne affaire si vous lisez beaucoup mais que vous préférez ne pas dépenser trop pour obtenir une liseuse durable avec un écran net.

WD Easystore (4 To)

Prix ​​pris au moment de la publication.

Si vous avez besoin de transférer ou de stocker une énorme quantité de fichiers, le disque dur portable Easystore de WD avec 4 To de stockage coûte 90 $ chez Best Buy, soit 60 $ de réduction sur son prix habituel.