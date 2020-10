WordPress a introduit une nouvelle fonctionnalité qui publie automatiquement des blogs entiers sous forme de fils Twitter, avec tous les textes, images, vidéos et intégrations. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité via l’icône verte Jetback en haut à droite de la page de modification de l’article, aux côtés des options existantes pour partager des liens vers Facebook et d’autres réseaux sociaux.

WordPress soutient que cette fonctionnalité est «un excellent moyen d’amplifier votre contenu», en permettant aux publications d’atteindre tous les abonnés Twitter qui ne suivent pas directement un blog WordPress. Les fils Twitter finissent souvent par être beaucoup plus visibles sur la plate-forme par rapport aux tweets uniques, et la nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés de lire le contenu d’un article sans avoir à cliquer sur un lien.

Mais voici un contrepoint: les fils Twitter sont une manière objectivement terrible de lire l’écriture de moyenne ou longue forme. C’est pourquoi des services populaires tels que @ThreadReaderApp ont surgi pour aider à formater de longs threads en quelque chose de plus compact. Même WordPress a lancé un service similaire en juillet pour transformer les fils Twitter en blogs. Maintenant, sa dernière fonctionnalité est là pour ramener votre écriture dans la direction opposée.

Pour ce que cela vaut, WordPress a pris des décisions judicieuses quant à la manière dont il a mis en œuvre la fonctionnalité. Vous pouvez ajouter un message d’introduction au début du fil de discussion, et le logiciel fera attention aux phrases et aux sauts de paragraphe lorsqu’il décidera où un tweet doit se terminer et un autre commencer. Il existe également une option pour prévisualiser à quoi ressemblera un fil, bien que cela nécessite l’un des plans Business de WordPress à 25 $ / mois ou 45 $ / mois de commerce électronique pour accéder à la fonction d’aperçu social. Le tweet final dans le fil renvoie au billet de blog original.

La nouvelle fonctionnalité de filetage de Twitter est maintenant disponible.