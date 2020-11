ré

Posséder Street a admis qu’il y avait une erreur dans les graphiques qui montraient que les décès au cours de la deuxième vague de coronavirus pourraient bientôt dépasser le premier pic.

Le gouvernement a depuis trouvé «une erreur» dans les graphiques qui rendaient les chiffres trop élevés et les a modifiés pour réduire le pire des cas à un peu moins de 1 000 décès par jour.

Un porte-parole du Premier ministre a déclaré: «Le SPI-M [Scientific Pandemic Influenza Modelling group] les projections centrales à moyen terme restent les mêmes pour les admissions pour les six prochaines semaines.

«Mais nous admettons qu’il y a eu une erreur en traçant les intervalles de confiance qui sont les zones bleues que nous avons corrigées dès qu’elles ont été identifiées. Mais il n’y a pas eu d’erreur dans l’analyse sous-jacente. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait que le graphique soit trompeur, le porte-parole a ajouté: «Le consensus demeure que sans action, nous briserions la première vague d’hospitalisations et de décès en quelques semaines.»

Le Telegraph a dévoilé l’histoire du jour au lendemain, laissant un ministre du gouvernement face à une grillage de la part des diffuseurs ce matin.

Le ministre des Affaires, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’il était juste de partager des données avec le public malgré une prévision du nombre de morts utilisée pour justifier le deuxième verrouillage national devant être révisé à la baisse.

en relation

M. Zahawi a déclaré à LBC: «Il y avait différents modèles et il est juste de partager autant de données que possible.

«Plus nous partageons de données, plus il y a de contrôle. C’est une bonne chose dans une démocratie.

«Nous n’avons jamais dit qu’il s’agissait d’une prédiction des résultats, ce sont des modèles que différents groupes sont en train de mettre en place. Nous n’avons jamais dit que ce sont des chiffres absolus.

Il a déclaré que le verrouillage n’était pas à l’aise avec lui, mais que les ministres devaient agir, avec des hospitalisations grimpant à plus de 12 000.

Il a ajouté: «Il n’y a aucun moyen que vous puissiez être un spectateur et dire que ce n’est pas grave parce que certains modèles ont peut-être été erronés.

“Non. Je vous dirais, oui, je monte et je lève la main et je dis oui bien sûr, nous avons sorti des modèles que nous pourrions toujours les améliorer. Il est juste de partager les données. »

Cela vient après qu’il est apparu qu’une modélisation distincte – montrant le pire des scénarios de 4 000 décès par jour à la fin de décembre – était basée sur des chiffres dépassés. Celles-ci ont également été modifiées.

en relation

Mark Harper, ancien whip en chef conservateur, a écrit: «Combien de graphiques supplémentaires issus de chiffres exagérés et incorrects ont-ils été utilisés pour essayer de justifier un verrouillage national dommageable et uniforme?»

Lib-Dem Munira Wilson a déclaré que le gouvernement devrait s’excuser et clarifier lorsque des données incorrectes ont été partagées.

Elle a ajouté: «De toute évidence, un point de données majeur qui était essentiel dans leur argumentation a maintenant été révisé et contesté.

«Il y avait manifestement d’autres indicateurs qui étaient préoccupants. Mais si vous êtes transparent et montrez que vous travaillez réellement, les gens peuvent beaucoup plus légitimement, examiner, contester et discuter afin que nous puissions nous assurer que nous tirons les bonnes conclusions et que nous emmenons le public avec nous. Malheureusement, à chaque étape, ils n’ont pas réussi à le faire.

(

Tory Steve Baker dit que les communications de données doivent être améliorées

/ Dominic Lipinski / PA)

Le député conservateur Steve Baker a déclaré au Standard: «À première vue, cette révision est un coup dur pour le cas du gouvernement. Mais il faut dire que les prévisions sous-jacentes pour l’utilisation des lits sont toujours, je pense, les mêmes.

Il a déclaré que les normes du gouvernement devaient être réformées et considérablement améliorées, en particulier la communication des données. Faisant référence au dossier de 4 000 morts, il a ajouté: «Qui diable a demandé aux scientifiques avec intégrité de faire des prévisions de décès incorrectes aux députés dans l’espoir de les persuader?»

Une source gouvernementale a déclaré qu’il n’y avait aucune erreur dans aucune des «analyses sous-jacentes».

Un porte-parole a déclaré: «La principale projection consensuelle reste inchangée. Les données montrent toujours clairement, et le consensus demeure, que sans intervention, nous risquons de briser la première vague d’hospitalisations et de décès en quelques semaines.