T

Le commandant en second du groupe d’erreur al-Qaida a été assassiné par des agents israéliens en Iran il y a trois mois, selon un rapport.

Le New York Times a déclaré qu’Abdullah Ahmed Abdullah avait été abattu dans la rue par deux assassins du Mossad à moto à la suite d’une demande des États-Unis.

L’Iran a nié ces allégations, affirmant qu’il n’y avait pas de «terroristes» d’al-Qaida vivant dans son pays.

Abdullah est accusé d’avoir planifié les attaques meurtrières contre les ambassades américaines en Afrique en 1998.

Le terroriste, plus connu sous son nom de guerre Abu Muhammad al-Masri, a été abattu avec sa fille à Téhéran, a indiqué le journal, citant des responsables anonymes du renseignement américain.

Le New York Times a affirmé que l’Iran avait initialement cherché à dissimuler la mort d’al-Masri, les médias iraniens et libanais décrivant les victimes de la fusillade comme un professeur d’histoire libanais et sa fille.

Cependant, le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti le rapport en disant: “De temps en temps, Washington et Tel Aviv tentent de lier l’Iran à de tels groupes en mentant et en divulguant de fausses informations aux médias afin d’échapper à la responsabilité des activités criminelles de ce groupe et d’autres groupes terroristes dans la région. ”

Al-Masri était l’un des membres fondateurs du groupe djihadiste qui a fait des ravages au Moyen-Orient et dans certaines régions d’Afrique et a mené les attaques du 7 juillet aux États-Unis en 2001.

Il a été accusé d’être à l’origine des attentats à la bombe de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, qui ont fait 224 morts et des centaines d’autres blessés.

Al-Masri était en Iran depuis 2003, initialement assigné à résidence, mais vivant plus tard librement, ont déclaré des responsables des services de renseignement américains cités dans le New York Times.

Tout lien entre l’Iran et Al-Qaida serait très inhabituel car les deux parties se sont combattues dans des conflits. Ils représentent également les deux principaux groupes islamiques, parfois opposés, l’Iran étant en grande partie musulman chiite, tandis qu’al-Qaida est un groupe djihadiste sunnite.

Al-Masri figure toujours sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI, où une récompense de 10 millions de dollars est offerte pour les informations ayant conduit à son arrestation.