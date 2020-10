Exclusif

Les flics à New York et à Los Angeles s’inquiètent du fait que les manifestations du jour du scrutin se transforment en chaos … même si les officiers de police disent le contraire.

Voici l’affaire … Chef de département du NYPD Terence Monahan et John Miller, le chef du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, déclarent publiquement qu’il n’y a pas de menaces crédibles spécifiques pour le jour du scrutin, mais ils disent tous les deux que les officiers seront prêts à protéger les électeurs de toute activité amusante.

Cependant, nous avons appris que les flics sont occupés dans les coulisses à se préparer au chaos … en d’autres termes, à la violence et même aux émeutes.

Un haut responsable du NYPD ayant une connaissance directe du plan a déclaré à TMZ … des centaines de flics de la force de réserve seront préparés et prêts pour d’éventuelles émeutes et manifestations.

On nous dit que le NYPD est particulièrement préoccupé par les zones autour de Union Square et Flatiron District de Manhattan … deux endroits qui ont vu émeutes et pillages plus tôt cette année, ainsi que le Grand Army Plaza et le Barclays Center de Brooklyn.

Si Donald Trump remporte la réélection, on nous dit que le sentiment parmi la base du NYPD est que des émeutes pourraient se produire parce que beaucoup de gens détestent Trump à New York, sa ville natale.

On nous dit également que les flics de la base craignent que les manifestations de Trump ne commencent pacifiquement, mais deviennent incontrôlables lorsque l’obscurité tombe, lorsque les émeutes reprennent généralement. On nous dit que les flics se préparent à un tel chaos avec les forces de réserve.

Si Joe Biden gagne, on nous dit que les flics pensent également qu’il pourrait y avoir des problèmes … mais pas aussi mauvais qu’une victoire de Trump. La grande inquiétude – des manifestations si Trump conteste les résultats des élections.

La police se prépare à des scénarios similaires à travers le pays à Los Angeles.

Des sources du LAPD disent à TMZ … que les flics s’attendent à de nombreuses manifestations le jour du scrutin et qu’ils craignent que les choses ne prennent une tournure violente si Trump prenait rapidement les devants aux urnes.

Si Biden gagne, on nous dit que le LAPD pense qu’il pourrait y avoir des problèmes, mais ils sont plus inquiets d’une victoire de Trump, ce qui pourrait susciter plus d’agitation et de conflit parmi les manifestants.

Nos sources nous disent qu’ils s’inquiètent d’une scène similaire à celle que nous avons vue après que les Lakers aient remporté le titre NBA – un rassemblement pacifique déraillant. Comme nous l’avons signalé … il y a eu 76 arrestations à l’extérieur du Staples Center après le corps à corps des Lakers. C’est devenu moche.

Alors que l’on nous dit que certains flics sont préoccupés par les troubles le jour du scrutin, nos sources affirment que le LAPD prendra des mesures rapides pour contrecarrer la violence et l’anarchie.

Des sources disent qu’il y aura une forte présence policière à Los Angeles quelques jours avant le jour du scrutin et environ une semaine après … raison d’être – les flics ne savent tout simplement pas ce qui va se passer.

Par pour le cours en 2020.