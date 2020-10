Le régulateur pakistanais des télécommunications a interdit TikTok, affirmant que l’application n’avait pas réussi à supprimer les contenus «immoraux» et «indécents». L’interdiction intervient un peu plus d’un mois après que le régulateur, l’Autorité des télécommunications du Pakistan, ait interdit les applications de rencontres, y compris Tinder et Grindr, pour la même raison.

TikTok avait été installé 43 millions de fois au Pakistan, selon la société d’analyse Sensor Tower. Cela en a fait le 12e plus grand marché de l’application en termes d’installations. La firme estime que TikTok a été installé 2,2 milliards de fois au total sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.

TikTok a restreint deux des 40 comptes signalés par le Pakistan au cours du premier semestre 2020

L’interdiction intervient quelques mois seulement après la suppression de TikTok en Inde en raison de préoccupations concernant la propriété chinoise de l’application. Les États-Unis sont toujours en train d’interdire TikTok pour ces mêmes préoccupations. L’interdiction elle-même est actuellement suspendue en raison d’une ordonnance du tribunal, mais d’autres restrictions devraient entrer en vigueur à la mi-novembre.

TikTok est resté un phénomène culturel même s’il est soumis à une immense pression de la part des régulateurs du monde entier. Mais les interdictions en cours – en particulier l’interdiction imminente aux États-Unis – constituent de réelles menaces pour la croissance de l’application, car elles pourraient interrompre indéfiniment les nouvelles installations sur les principaux marchés comme les États-Unis et l’Inde.

Les régulateurs pakistanais ont déclaré qu’ils avaient donné à TikTok «un temps considérable» pour répondre à leurs préoccupations, mais que la société «ne s’était pas pleinement conformée». Un récent rapport de transparence montre que les autorités gouvernementales pakistanaises ont demandé à TikTok de restreindre 40 comptes au cours du premier semestre 2020, mais la société n’en a restreint que deux.

TikTok a déclaré qu’il avait «de solides protections en place» et espère retourner au Pakistan. «TikTok est une plate-forme inclusive construite sur la base de l’expression créative, et nous espérons parvenir à une conclusion qui nous aidera à servir la communauté en ligne dynamique et créative du pays», a déclaré un porte-parole de TikTok dans un communiqué envoyé à The Verge.