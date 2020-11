Tout le monde doit porter un pantalon, y compris le roi. Un pantalon qu’Elvis Presley aurait porté est maintenant mis aux enchères, avec une mise de départ de 300 $. Selon le site de vente aux enchères Lelands, ils espèrent qu’au moins un grand fan de Presley en déboursera des centaines pour posséder un vêtement que le chanteur de “Heartbreak Hotel” portait autrefois.

Selon Lelands, la paire de pantalons n’a pas d’étiquette de fabricant à l’intérieur, mais il a “Nom: E. Presley, MGM” estampillé sur un rabat intérieur. On ne sait pas si le lot est accompagné d’une lettre d’authenticité, mais la maison de vente aux enchères dit qu’il a été donné à l’Armée du Salut par le père de Presley, Vernon. Il est accompagné d’une lettre dactylographiée et signée par Vernon, décédé en 1979. «Moi, Vernon Presley, je fais don de ce pantalon bleu possédé et porté par mon fils Elvis Presley», lit-on dans la lettre. Même le site de vente aux enchères admet que ce n’est pas le souvenir le plus excitant, notant: “Pas exactement des chaussures en daim bleu, mais un article classique néanmoins.”

Bien sûr, de nombreux autres objets étranges de souvenirs de Presley ont été vendus aux enchères au cours des décennies qui ont suivi sa mort en 1977. La semaine dernière, le fan britannique Tom Unwin a vendu une mèche de cheveux de Presley pour 4000 £ (environ 5314 $), rapporte la BBC . Les cheveux ont été coupés de la tête de Presley par le coiffeur Homer Gilleland et étaient accompagnés d’une lettre affirmant que Gilleland avait rassemblé les cheveux de Presley après chaque fois qu’il lui avait donné une coupe de cheveux. Après la retraite de Gilleland, il a commencé à vendre les mèches de cheveux, selon la lettre.

Un endroit où vous ne verrez probablement pas le pantalon Presley “personnellement travaillé” ou sa mèche de cheveux est sur le tournage du prochain biopic de Baz Luhrmann, Elvis. Dans le nouveau film, Il était une fois à Hollywood la star Austin Butler joue le roi du rock ‘n’ roll, avec Tom Hanks comme manager, le colonel Tom Parker. Olivia DeJonge joue le rôle de Priscilla Presley, la femme de Presley, tandis que la chanteuse Yola jouera Sœur Rosetta Tharpe, une des premières influences sur le travail de Presley. Maggie Gyllenhaal et Rufus Sewell ont été à l’origine choisis comme les parents de Presley, mais Helen Thompson et David Wenham ont repris les rôles après que la pandémie de coronavirus ait forcé un retard de production.

Le tournage a repris en Australie fin septembre. «Nous sommes de retour, comme Elvis aimait à le dire,” prendre soin des affaires! ” C’est un véritable privilège dans ce moment mondial sans précédent que Tom Hanks ait pu retourner en Australie pour rejoindre Austin Butler et tous nos acteurs et notre équipe extraordinaires pour commencer la production sur Elvis », a déclaré Luhrmann dans un communiqué à Deadline. Warner Bros. a programmé la sortie du film pour le 5 novembre 2021.