Une explosion du centre-ville de Nashville a été ressentie dans tout le comté de Davidson tôt le matin de Noël, la chanteuse country Cassadee Pope révélant que l’explosion avait «secoué» sa maison. Le pape a réagi à l’explosion tôt vendredi matin, écrivant dans un tweet qu’elle «prie pour que personne ne soit blessé». Elle a ajouté qu’il “semble que ce soit une sorte d’explosion au centre-ville”.

Pope faisait partie des nombreux habitants de Nashville qui ont réagi à l’explosion de vendredi matin. L’explosion s’est produite vers 6 h 30, heure locale, près de Second Avenue et Commerce Street au centre-ville. Il a envoyé une épaisse fumée noire au-dessus de la ligne d’horizon qui pouvait être vue à des kilomètres, avec l’explosion qui a secoué les quartiers voisins.

Notre maison a tremblé ici à Nashville. Suivre les infos sur les réseaux sociaux et les actualités mais juste en priant que personne ne soit blessé. On dirait que c’était une sorte d’explosion au centre-ville. Putain 2020 😔 – Cassadee Pope (@CassadeePope) 25 décembre 2020

“À 6 h 32 le matin de Noël, [Metro Nashville PD] et [Nashville Fire Department] a répondu à la scène d’une explosion sur 2nd Ave, à environ un pâté de maisons au nord de Broadway. La police du métro confirme que la source de l’explosion provenait d’un véhicule », a déclaré le maire de Nashville, John Cooper, dans un communiqué peu après l’explosion.« La cause de l’explosion est sous enquête avec l’aide des autorités fédérales. MNPD partagera les mises à jour dès qu’elles seront disponibles et restreint la circulation au centre-ville. Soyez prudent Nashville. Merci à notre personnel d’urgence pour votre réponse rapide. “

L’explosion, liée à un camping-car dans la zone, a causé des dommages à la zone environnante, avec des fenêtres brisées sur les bâtiments, de multiples soucis enflammés et des arbres renversés et noircis. Des alarmes pouvaient être entendues dans les bâtiments endommagés, où l’eau coulait également des tuyaux éclatés. Buck McCoy et un témoin oculaire ont déclaré à CNN “qu’il y avait des arbres partout, du verre partout”. Le maire Cooper a estimé qu’environ 20 bâtiments avaient été endommagés et a déclaré que le centre-ville serait «bouclé» pour une enquête plus approfondie.

Pour le moment, peu de détails sont disponibles concernant l’explosion et l’enquête est en cours. Lors d’une brève conférence de presse vendredi matin, le porte-parole de la police de Metro Nashville, Don Aaron, a confirmé: “nous pensons que l’explosion était un acte intentionnel”. Il a qualifié l’explosion de «significative», le porte-parole de Nashville Fire, Joseph Pleasant, confirmant que trois personnes avaient été blessées et transportées vers les hôpitaux de la région. Aucun des blessés n’a subi de blessures mettant sa vie en danger, a déclaré Pleasant.

En ce moment, l’enquête est en cours. Selon Aaron, les agences locales et fédérales, y compris le FBI et l’ATF. La police et la patrouille routière du Tennessee procèdent à la fermeture de la zone pour l’enquête.