Le pape François a exprimé son soutien aux couples de même sexe pour être éligibles aux unions civiles dans un nouveau documentaire diffusé cette semaine à Rome, en Italie. C’est le dernier départ majeur du pape par rapport à la doctrine du Vatican, mais cela va dans le sens de son soutien à la communauté LGBTQ + jusqu’à présent. Selon l’agence de presse catholique, il a déclaré: “Les homosexuels ont le droit de faire partie de la famille”.

«Ce sont des enfants de Dieu et ont droit à une famille», a-t-il poursuivi. “Personne ne devrait être expulsé, ni rendu misérable à cause de cela. Ce que nous devons créer, c’est une loi sur l’union civile. De cette façon, ils sont légalement couverts. Je me suis levé pour cela.”

Cette nouvelle citation vient de Francesco, un documentaire sur la vie du pape François qui a été diffusé pour la première fois mercredi à Rome. Il a été réalisé par Evgeny Afineevsky, un juif d’origine russe qui vit maintenant aux États-Unis. Afineevsky a été nominé pour un Oscar en 2016 pour son documentaire Winter on Fire.

Son nouveau film, Francesco, dépeint le pape François comme un «grand connecteur», selon un rapport de NBC News. Cela montre comment il a longtemps cherché des solutions aux problèmes systémiques à travers sa foi, dans l’espoir de rendre l’église plus accessible à tous.

Le pape François a publiquement approuvé les unions civiles pour les couples homosexuels lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires. C’est la première fois qu’il aborde la question depuis qu’il est devenu Pape. Certains critiques ont fait valoir que cela ne va toujours pas assez loin, car il fait la différence entre les mariages pour les couples hétérosexuels et les unions civiles pour les couples homosexuels.

“La clé est pour l’église d’accueillir, non d’exclure, et de faire preuve de miséricorde, pas de condamnation”, a-t-il déclaré en 2013, selon un rapport de The Guardian. “Si une personne est gay et cherche Dieu et a de la bonne volonté, qui suis-je pour juger? Le problème est de ne pas avoir cette orientation. Nous devons être frères.”

Dans le documentaire, ce n’est qu’une des nombreuses questions sur le radar du pape. D’autres incluraient l’écart de richesse croissant, le changement climatique, les problèmes de migration, la traite des êtres humains, la polarisation politique et le racisme. Le pape est également concerné par les abus sexuels – à l’intérieur et à l’extérieur de l’église – et avec les relations entre les groupes christrian, les groupes musulmans et les groupes juifs.

Le documentaire n’est cependant pas entièrement favorable. Il met en évidence certaines des erreurs de jugement du pape sur la gravité de la crise des abus sexuels au sein de l’Église catholique. Cependant, cela sert à le dépeindre avec humilité, car il s’est par la suite excusé publiquement pour cette erreur. Jusqu’à présent, on ne sait pas si ou quand Francesco sera disponible aux États-Unis