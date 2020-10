Actuellement, Paty Navidad est l’une des actrices qui a causé le plus de controverse pendant la pandémie de coronavirus car elle est contre les masques faciaux et les vaccins qui visent à mettre fin à la contingence sanitaire.

De plus, depuis quelques semaines, il s’est positionné en faveur du président présidentiel et actuel président des États-Unis, Donald Trump, ce qui a poussé divers fans à être contre lui, il y a encore quelques jours, Instagram a bloqué son contenu.

Maintenant, encore une fois, l’actrice de Televisa suscite la controverse lorsqu’elle parle du pape François et l’appelle un communiste pour avoir prétendument soutenu Joe Biden, un candidat démocrate à la présidence du pays nord-américain.

C’est via Twitter que Paty Navidad a clairement exprimé sa position en déclarant que le pape François est “communiste”, car il soutient supposément Biden et “l’agenda mondialiste”.

«Pape jésuite-communiste, faisant de la politique en faveur de Biden et d’un agenda mondialiste, contre la liberté, la vie et Dieu. Je suis catholique et ce pape ne me représente pas ».

Le message a été publié avec une note expliquant que le pape François soutient le démocrate, ceci à la suite d’une image supposée actuelle il y a quelques jours dans laquelle le pontife est apparu avec Joe Biden.

Cependant, l’agence . a démenti l’information et a détaillé que l’image du pape François et Joe Biden avait été prise en avril 2016. C’est, une fois de plus, que Paty Navidad a répandu une fausse nouvelle.

Source: SDP