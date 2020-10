Dimanche après-midi, une triple couronne unique a pris fin avec les Preakness Stakes. Traditionnellement le joyau central de la série de courses de chevaux préférée des fans, les Preakness Stakes sont passés à l’arrière du calendrier en raison du COVID-19. Cependant, les changements n’ont pas perturbé le Swiss Skydiver, qui a couru vers la victoire dimanche et a donné à l’entraîneur Ken McPeek sa première victoire sur Preakness.

En entrant dans la 145e édition de la course emblématique, qui s’est déroulée sans supporters, plusieurs chevaux avaient des cotes favorables. Authentic, le vainqueur du Kentucky Derby, a fait face à une cote de 9-5 alors que Art Collector s’est assis à 5-2. Thousand Words avait également une cote favorable de 6-1. Art Collector a déjà manqué le Kentucky Derby en raison d’une blessure au pied, mais est de retour en action pour la course d’un million de dollars. Un autre nom intéressant pour les experts entrant samedi était Swiss Skydiver. La pouliche s’est occupée des affaires sur la piste et est devenue la première pouliche à remporter les Preakness Stakes depuis 2009.

Bien sûr, Authentic était un choix préféré des fans étant donné la présence de l’entraîneur du Hall of Fame Bob Baffert. C’est l’homme qui a précédemment formé American Pharaoh et Justify, les deux derniers chevaux à remporter la Triple Crown. Authentic a surmonté les probabilités lors du Kentucky Derby et a remporté une superbe victoire. Il a vaincu Tiz the Law, qui a en fait contourné les Preakness Stakes.

“Vous devez écouter votre cheval. Nous ne pensions pas que nous l’aurions prêt à 100% pour le Preakness, alors nous avons décidé de nous entraîner pour la Breeders ‘Cup”, a déclaré le directeur d’exploitation de l’écurie Sackatoga, Jack Knowlton, fin septembre. “[trainer] Barclay [Tagg] et [assistant trainer] Robin [Smullen] senti qu’il n’était pas prêt à faire ses deux brises que nous pensions nécessaires pour le Preakness. Nous n’avons pas pu le faire le week-end dernier et nous cherchions [Sept. 23], mais cela n’a pas fonctionné.

“Nous avons donc dit que nous n’avions pas à aller au Preakness. Nous avons un plus gros prix à la fin de l’année à la Breeders ‘Cup. Nous savons qu’il court très bien après de longues mises à pied, c’est donc la décision que nous avons prise. à un nouveau chapitre et nous avons une course de 6 millions de dollars à espérer, ce qui est excellent pour une petite écurie comme la nôtre. “

Plusieurs célébrités ont fait leur choix en direction de la course de samedi, une liste qui comprenait Wyclef Jean, JB Smoove et Mario Lopez. Le comédien de longue date de Smoove a choisi Art Collector tandis que Lopez a choisi le favori dans Authentic. Jean a accepté et a également choisi Authentic. Kandi Burruss, de son côté, a déclaré qu’elle en avait assez du “club des garçons” et a choisi Swiss Skydiver. Burruss a finalement eu le dernier mot après avoir regardé sa course de choix vers la victoire contrariée.