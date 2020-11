Depuis l’apparition dramatique de Heard devant un tribunal de Los Angeles avec une joue meurtrie en mai 2016, la star de Depp soupçonne que sa réputation d’enfer et son penchant pour la boisson et la drogue l’ont conduit dans un endroit beaucoup plus sombre.

L’acteur de 57 ans a insisté sur le fait qu’il était victime d’un frottis #MeToo, qu’Heard avait utilisé ses talents d’actrice pour le dépeindre injustement comme le méchant lorsqu’un mariage tumultueux s’est effondré.

Il a choisi un article dans The Sun – le qualifiant de “ batteur d’épouse ” – comme l’occasion de réclamer une justification, et s’est rendu à la Haute Cour de Londres pour effacer son nom une fois pour toutes.

J’étais parmi les journalistes à l’intérieur de la Cour royale de justice pour le procès de trois semaines, regardant la vie privée chaotique de Depp exposée au monde entier.

La preuve la plus accablante était peut-être une vidéo prise secrètement par Heard, montrant Depp claquant avec colère une porte de placard avant de se verser une «méga-pinte» de vin rouge.

Le clip se termine alors qu’un Depp furieux remarque que la caméra est sur lui et se précipite pour l’attraper, marmonnant des jurons avant que l’écran ne devienne noir.

Les images ont été diffusées encore et encore pendant l’audience – sans parler des dizaines de millions de jeux en ligne – et il est devenu de plus en plus clair que la réputation de Depp ne se rétablirait pas même s’il gagnait sa bataille judiciaire.

(

Amber Heard et Johnny Depp

/ .)

Un autre épisode dommageable est survenu lorsque la star a été invitée à se souvenir d’un incident en mai 2014 dans un avion privé, lorsque Heard a affirmé que Depp lui avait donné des coups de pied alors qu’elle était sous l’emprise de l’alcool et de la drogue.

L’acteur a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas fait cela et a insisté sur le fait qu’il n’était pas aussi ivre qu’il était décrit.

Mais au cours d’un contre-interrogatoire exténuant par l’avocate du Sun, Sasha Wass QC, le cas de Depp a commencé à s’effondrer.

«Je vais bien arrêter le truc de l’alcool, chérie… J’ai bu toute la nuit avant de prendre Amber pour voler à Los Angeles, dimanche dernier.

«Moche, mon pote… Pas de nourriture pendant des jours… Poudres… Une demi-bouteille de whisky, mille taureaux rouges et des vodkas, des pilules, deux bouteilles de champagne dans l’avion et qu’est-ce que tu as… ???»

Face à son propre message décrivant «une panne d’électricité, hurlant des obscénités et insultant tout f *** qui s’approchait», Depp céda.

(

Croquis de l’artiste de la cour par Elizabeth Cook

/ PA)

“On dirait que j’en ai trop fait, ça ressemble à un moment très autodestructeur”, a-t-il déclaré au tribunal. «J’avais tort de dire que je n’avais pas pris de cocaïne et des choses de cette nature, je ne peux que présenter mes excuses au tribunal. Je ne me souvenais pas que tout le vol était un tel cauchemar.

M. le juge Nicol a choisi de mettre en évidence un texte envoyé par Depp après la scission trahissant ses véritables sentiments à propos de Heard, qu’il a appelé un «marché aux poissons flappy surexploité à la recherche d’or, de bas niveau, dix centimes de dollar».

«Je suis tellement contente qu’elle veuille combattre ça !!! Elle frappera fort le mur !!! », écrit-il.

Chaque jour au tribunal 13 apportait de nouvelles révélations, d’une photo de Depp évanoui sur le sol, une autre image de glace coulant sur sa jambe, puis le catalogue d’images montrant le visage meurtri de Heard.

Encore plus de messages à Bettany ont révélé que Depp plaisantait «Brûlons Ambre» en novembre 2013, deux ans et demi avant que leur histoire ne s’effondre.

«Noyons-la avant de la brûler !!! Je vais baiser son cadavre brûlé par la suite pour m’assurer qu’elle est morte », a-t-il écrit, portant un coup de pied à la revendication de la star au statut de« Southern Gentleman ».

Et la scène de dévastation après le tristement célèbre séjour dans un lodge australien en 2015, qui s’est terminé avec Depp à l’hôpital avec un doigt coupé, est difficile à oublier.

Alors que Depp avait le plus à perdre – et potentiellement à gagner – de la bataille de la Haute Cour, les enjeux étaient également élevés pour son ex-femme et adversaire Heard, qui surveillait chaque instant depuis la galerie publique. Elle était à quelques mètres de là alors que Depp la traitait de menteuse et affirmait que tout cela était un «canular», mais a obtenu une justification complète avec la décision d’aujourd’hui.

Heard a déclaré sur les marches du tribunal le dernier jour du procès: “ Il a été incroyablement douloureux de revivre la rupture de ma relation, de remettre en question mes motivations et ma vérité, et les détails les plus traumatisants de ma vie avec Johnny partagé au tribunal et diffusé dans le monde entier.

(. pour Art of Elysium)

«Je maintiens mon témoignage au tribunal et je place maintenant ma confiance dans la justice britannique.»

Aujourd’hui, cette foi a été remboursée par le juge Nicol.

Les principaux champs de bataille:

Heard a affirmé que Depp l’avait giflée trois fois au visage alors qu’elle se moquait de son tatouage “ Wino Forever ”

Le juge a déclaré: Lorsqu’il est vu avec les autres incidents de violence avérés, il pense que cette agression s’est produite: «Une combinaison de facteurs a conduit (Depp) à réagir violemment à une insulte perçue par Mme Heard.

Une dispute sur une peinture de l’ex de Heard, Tasya Van Ree. Elle a affirmé que Depp l’a frappée au visage

Le juge a déclaré: Depp était jalouse de Van Ree et avait tenté de brûler une de ses peintures à une occasion antérieure. L’assaut s’est produit.

Lors d’un voyage à Hickville en juin 2013, Heard a déclaré que Depp s’était opposé avec colère à ce qu’une autre femme touche Heard, conduisant à la violence dans leur caravane.

Le juge a déclaré: L’incident avec l’autre femme «a déclenché sa jalousie» et Depp a frappé Heard lorsque son «monstre» intérieur est apparu.

(Les juristes ont débarqué: Johnny Depp et Amber Heard en 2015 / . via .)

Le vol en jet privé en mai 2014 de Boston à Los Angeles, Depp a été accusé d’avoir donné des coups de pied à Heard dans le dos alors qu’il était drogué et ivre.

Le juge a déclaré: “Les insultes verbales sont devenues, au cours du vol, des violences physiques … M. Depp a réussi à donner un coup de pied à Mme Heard dans le dos ou dans les fesses”

Heard affirme avoir été frappée alors qu’elle tentait d’aider Depp à se droguer sur son île privée des Bahamas en août 2014

Le juge a déclaré: Il est “plus probable qu’improbable que M. Depp ait poussé Mme Heard à au moins une occasion”, ajoutant que la preuve selon laquelle le personnel de l’île n’a été témoin de rien n’était pas concluante: “Elle a généralement été agressée par M. Depp. seulement quand personne d’autre n’était présent. C’est une caractéristique commune de la violence domestique. »

Violence à Los Angeles en décembre 2014

Le juge a déclaré: L’allégation n’a pas été spécifiquement portée à Depp et ne peut donc pas être prouvée

Lors d’un voyage à Tokyo en janvier 2015, Heard a déclaré que Depp était devenue le “ monstre ”, la giflant et lui tirant les cheveux.

(

Amber Heard arrivant à la cour

/ PA)

Le juge a déclaré: C’est arrivé, et il ne croyait pas que Depp se serait abstenu de boire, de se droguer ou de violence en raison du fait que ses enfants étaient en voyage.

La “ situation d’otage de trois jours ” en Australie en mars 2015, lorsque Heard a déclaré qu’elle avait été déshabillée, étranglée et épinglée sur un comptoir parsemé de verre brisé

Le juge a déclaré: Depp croyait que Heard et Billy Bob Thornton avaient une liaison et était irrité par sa résistance à un pré-nup. Il a pris de la drogue, l’a bombardée avec des bouteilles, puis l’a attaquée:

«Elle a été victime d’agressions répétées et multiples de la part de M. Depp en Australie. C’est un signe de la profondeur de sa rage qu’il a admis avoir griffonné des graffitis dans le sang de son doigt blessé puis, lorsque cela était insuffisant, tremper son doigt gravement blessé dans la peinture et continuer à écrire des messages et d’autres choses. J’accepte son témoignage sur la nature des agressions qu’il a commises contre elle. Ils devaient être terrifiants. J’accepte que M. Depp la fasse craindre pour sa vie.

Le doigt de Depp a été coupé. Heard a dit qu’il l’avait fait lui-même, Depp a affirmé qu’il avait été blessé parce qu’elle lui avait jeté une bouteille de vodka

Le juge a déclaré: Heard n’était pas impliqué, Depp s’est blessé au doigt, bien que cela puisse avoir été un accident

Mars 2015, Heard a déclaré qu’elle avait frappé Depp mais seulement pour l’empêcher de pousser sa sœur Whitney dans les escaliers.

Le juge a déclaré: Depp a agressé Heard et elle l’a frappé mais uniquement pour défendre sa sœur. Elle ne lui a pas jeté de canette.

Août 2015, Heard a déclaré avoir été attaquée dans un train en Asie alors qu’ils étaient en lune de miel

Le juge a déclaré: Le couple s’est disputé dans le train, il l’a agressée.

(

Depp arrivant à la cour

/ PA)

Décembre 2015, Depp a été accusé d’avoir jeté une carafe en verre sur sa femme et de lui avoir arraché des morceaux de cheveux. Elle a dit qu’elle était plus tard allée à la télévision avec deux yeux noirs de l’incident

Le juge a déclaré: Depp a donné un coup de tête à sa femme et lui a arraché des touffes de cheveux.

Heard’s 30th Birthday Party – elle dit que Depp était en retard, défoncé et a jeté une bouteille de champagne avant de la traîner par les cheveux

Le juge a déclaré: «Il a agressé Mme Heard comme il l’avait fait à des occasions précédentes lorsqu’il était stressé.

«Poogate» – quelqu’un, ou quelque chose de défac dans le lit du couple. Heard a déclaré qu’un chien était à blâmer, Depp a déclaré que Heard ou son amie étaient coupables

Le juge a déclaré: «Pour ce que cela vaut, je considère qu’il est peu probable que Mme Heard ou l’un de ses amis en soit responsable». Il a noté que la chienne avait «une maîtrise incomplète de ses intestins».

en relation

Lors de la confrontation finale en mai 2016, Heard a déclaré qu’elle avait été frappée avec un téléphone d’affilée pour “ poogate ”

Le juge a déclaré: Les preuves des deux côtés étaient particulièrement contrastées, mais il a conclu: «Je suis d’avis que M. Depp a effectivement agressé Mme Heard».