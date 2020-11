Cela lance la journée #AskHerToStand le 21 novembre, célébrant la loi sur la qualification des femmes, qui a permis aux femmes de se présenter au Parlement pour la toute première fois. Il a été adopté il y a 102 ans.

Depuis, plus de 5 000 députés ont été élus, mais seuls 552 d’entre eux sont des femmes. Dans les couloirs du pouvoir, les hommes sont toujours plus nombreux que les femmes 2: 1.

50:50 Le Parlement, la campagne pour que les femmes aient des sièges égaux et un droit de parole égal au Parlement, a trouvé des preuves que contrairement aux hommes, les femmes doivent être interrogées trois fois avant d’envisager de se présenter.

Boris Johnson publie un message en faveur de la campagne parlementaire 50:50 pour les femmes parlementaires

Désormais, aux côtés de Boris Johnson et d’autres personnalités politiques de haut niveau, le Parlement 50:50 appelle tout le monde à demander aux femmes de #SignUpToStand – où elles recevront ensuite un réseau spécial de soutien et de mentorat.

Frances Scott, fondatrice et directrice du Parlement 50:50, a parlé du besoin de plus de femmes en politique via les 4 R: représentation, ressources, responsabilité et respect.

«Si vous n’avez que 20% de femmes dans la pièce, alors l’opinion masculine et l’opinion masculine domineront – prenez la taxe sur les tampons comme exemple», dit Scott.

«Un parlement plus équilibré entre les sexes profiterait également aux hommes. Nous pourrions passer du congé de maternité au congé parental, en accordant autant de temps aux hommes qu’aux femmes – comme en Norvège – égalisant l’équilibre entre les sexes à la maison et permettant aux hommes de forger de meilleures relations avec leur famille.

Theis dit que les recherches du Parlement 50:50 ont également montré que les femmes parlementaires qui ont eu des bébés sont confrontées à un torrent d’abus pour prendre du temps pour s’occuper de leur enfant. Et ce ne sont pas seulement les femmes avec enfants – un certain nombre de femmes de haut niveau en politique ont cité la violence comme un facteur dans leur décision soit de démissionner de leurs fonctions, soit de les dissuader de se présenter au départ.

Une petite lueur d’espoir dans une année difficile cependant, c’est que le passage aux événements en ligne et aux réunions Zoom a permis à la campagne de se rapprocher de la rupture de la «bulle de Westminster».

«Nous avions l’habitude d’organiser des événements au parlement, à Westminster ou à Londres en général. Nous adorons ces événements, et c’est formidable d’être à Westminster et de marcher dans les couloirs – et de montrer aux femmes ce que c’est que de marcher dans les couloirs », dit Scott.

«Mais ce qui est merveilleux à propos des événements en ligne, c’est que nous parlons à des femmes d’Aberdeen à Plymouth, toutes en même temps. Cela a élargi notre portée et améliore la démocratie. Franchement, je pense que le Parlement ne saisit pas vraiment cette opportunité de se moderniser ».

L’objectif de la campagne d’un leadership durable et efficace vient de la diversification du parlement actuel, avec 50:50 adoptant une «approche intersectionnelle».

«Dans les 50:50, nous espérons avoir une représentation adéquate dans toutes sortes de types démographiques», dit Theis, «Nous ne pouvons absolument pas regrouper toutes les femmes dans une seule catégorie. Nous reconnaissons que certaines femmes sont confrontées à des obstacles plus importants que d’autres. »

Du travail entre les partis, à la présence d’ambassadeurs et de groupes de travail pour différents groupes de diversité, 50:50 adopte une approche axée sur la sensibilisation, travaillant également avec des organisations externes pour mieux comprendre comment elles peuvent communiquer plus efficacement avec des communautés telles que les femmes des minorités ethniques, les femmes handicapées et les femmes ou les personnes non binaires de la communauté LGBTQ +.

50:50 L’équipe de campagne du Parlement visite une école locale

«Nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous reconnaissons que les gens peuvent avoir plusieurs identités», dit Theis, «et nous avons deux oreilles et une bouche pour une raison. Notre approche est l’écoute et le développement, les actes pas seulement les mots ».

Scott ajoute qu’elle est fière de l’approche positive et accueillante de 50:50, qui a «naturellement» attiré divers participants et employés.

Les deux ont une vision extrêmement positive de l’avenir.

«Chaque fois que nous nous développons, chaque nouvelle personne à qui nous contactons, chaque fois que nous développons la campagne, nous attirons plus de femmes, des femmes qui n’ont peut-être jamais pensé à être debout auparavant – et cela me donne un immense espoir pour l’avenir», dit Theis.

«Je suis extrêmement positif», dit Scott, «les femmes s’inscrivent chaque jour. Et nous avons les ressources pour les soutenir.

«Personne ne peut nous dire que les femmes ne veulent pas faire ce travail. Nous savons qu’ils le font ».

Vous pouvez #SignUpToStand ici, ou #AskHerToStand ici.