Sans rien!, Le partenaire de Cristiano Ronaldo s'exhibe sur Instagram

Le beau couple de star du football Cristiano Ronaldo l’a fait à nouveau, alors que Georgina Rodríguez a rendu ses followers fous sur Instagram avec une série de photographies dans lesquelles elle a l’air vraiment spectaculaire et un petit détail est apparu, il n’y en avait pas un très vêtement important sous son beau manteau gris.

Le beau modèle, qui a engendré une fille à côté de Cristiano Ronaldo a montré qu’être mère n’est pas un obstacle pour avoir l’air spectaculaire et belle et pour montrer ces photographies.

L’image de Georgina Rodriguez qui a fait le plus sensation sur son compte Instagram officiel est le premier; Sur cette photo, le beau modèle posait de la manière la plus professionnelle avec un manteau plutôt épais, mais qui a fini par être le plus coquet car il montrait une partie du soutien-gorge de couleur nude de la célèbre belle femme et indiquait clairement qu’elle ne portait plus de vêtements en dessous, ceci pour la fente prononcée le long de sa jambe.

Le modèle se tenait sur la pointe des pieds avec des chaussures de tennis blanches, ce qui était la seule chose qui complétait cette tenue spectaculaire.

Dans les trois autres photographies, vous pouvez voir Georgina Rodriguez avec un style plus business, avec une belle robe et une approche de son beau visage.

La publication a été faite il y a trois jours sur le compte Instagram officiel du partenaire de la star du football et a dépassé le million et demi de réactions sur le célèbre réseau social. Georgina Rodríguez a accompagné les images avec un cœur simple, mais sa boîte de commentaires était remplie de compliments, de cœurs et plus encore.

La belle argentine de 26 ans a brillé de sa propre lumière pour sa carrière de mannequin professionnel; malgré leur énorme renommée d’être le couple de Cristiano Ronaldo et procréer un de ses 4 enfants, Alana Martina.

On a beaucoup parlé du footballeur souhaitant avoir 7 enfants, car il croit en la numérologie; Mais ce qui surprend beaucoup, c’est que Ronaldo a eu recours à une mère porteuse pour mettre au monde trois de ses enfants.

Selon certains médias, Cristiano Ronaldo Jr et ses petits frères, les jumeaux Mateo et Eva María sont nés grâce à cette merveilleuse méthode.

Il y a ceux qui assurent que lorsque le footballeur a parlé de son premier fils et de son arrivée dans ce monde, il a partagé qu’il avait choisi la mère de son premier-né dans un catalogue. Le pourquoi Cristiano Ronaldo préfère cette méthode à la méthode conventionnelle est encore un mystère, mais certains spécialistes assurent que cela est dû à quelque chose de psychologique.

Le buteur a montré que la famille est très importante pour lui et qu’un pilier important de sa vie est sa mère. Comme on le savait, il a mis fin à sa relation avec le mannequin Irina Shayk pour cette raison. On raconte qu’Irina l’a interrogé sur la fréquence à laquelle il était avec sa mère et a partagé des moments importants et a décidé de lui demander de choisir entre elle ou sa mère, ce qui effectivement, le joueur a choisi sa mère.

Récemment, Cristiano Ronaldo est devenu une tendance après avoir révélé qu’il avait été testé positif pour Covid-19; quelque chose qui a tronqué ses prochains plans de travail.

Les supporters de la star du football étaient extrêmement préoccupés par CR7, mais heureusement, le footballeur n’a pas montré de symptômes du virus.

Un autre aspect qui inquiétait les adeptes de son équipe était que peu de temps avant d’être diagnostiqué avec le virus, il avait lui-même partagé qu’il avait pris un repas avec ses coéquipiers au cours duquel apparemment aucune mesure de distance saine n’avait été prise.