Le Parti républicain du Wisconsin affirme que des pirates informatiques ont volé 2,3 millions de dollars à un compte utilisé pour aider à réélire le président Donald Trump dans l’état du champ de bataille concurrentiel. Le président du Parti républicain, Andrew Hitt, a déclaré jeudi à l’Associated Press que le parti avait remarqué une activité suspecte le 22 octobre et qu’ils avaient contacté le FBI. Bien que Hitt ait déclaré que le FBI enquêtait sur la situation, le FBI a déclaré à l’AP qu’il ne pouvait “pas être autorisé à confirmer ou à nier une enquête”. La porte-parole du ministère de la Justice du Wisconsin, Rebecca Ballweg, a déclaré qu’elle n’avait pas été invitée à enquêter.

Le piratage présumé a été trouvé moins de deux semaines avant le jour du scrutin, et tandis que Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden restent dans une course serrée pour les 10 votes électoraux de l’État. Trump a remporté l’État sur Hillary Clinton par moins de 23 000 voix en 2016. Trump et Biden font campagne dans le Wisconsin vendredi.

“Il ne fait aucun doute que RPW est maintenant désavantagé par la disparition de cet argent”, a déclaré Hitt à Politico, ajoutant que l’argent était nécessaire pour que le parti et la campagne puissent prendre des décisions rapides avec les élections dans quelques jours. Il a déclaré que les pirates avaient manipulé les factures de quatre fournisseurs embauchés pour envoyer du courrier pro-Trump directement aux électeurs et pour fabriquer des chapeaux pro-Trump et d’autres documents à distribuer aux partisans. Selon Hitt, les factures ont été modifiées de sorte que le parti payait en fait des pirates informatiques au lieu des vendeurs. Hitt a déclaré que le piratage semble avoir commencé par une tentative de phishing.

Le piratage présumé a également créé des tensions entre la campagne Trump et le parti républicain d’État, selon l’AP. Les responsables de la campagne Trump dans l’État n’étaient pas heureux d’avoir appris le piratage présumé des rapports des médias et n’ont pas été immédiatement informés de son impact, a déclaré un responsable de la campagne Trump à l’AP. Cependant, le directeur de la stratégie du champ de bataille de Trump, Nick Trainer, a déclaré à l’AP que la campagne nationale de Trump avait été immédiatement informée de l’attaque présumée.

Le parti républicain national a également déclaré à l’AP qu’il était en contact avec l’État partie. “Nous avons été en contact avec l’Etat partie et nous les assistons tout au long de ce processus”, a déclaré le porte-parole du Comité national républicain Michael Ahrens à l’AP. «Le RNC n’a jamais quitté le Wisconsin après 2016 et nous sommes convaincus que notre jeu au sol et les millions que nous dépensons pour la télévision et le numérique nous apporteront une autre victoire là-bas en 2020.»

Les 2,3 millions de dollars provenaient du compte fédéral du parti républicain, qui contenait 1,1 million de dollars jeudi, rapporte l’AP. L’argent est destiné aux courses fédérales et les dons sont plafonnés à 10 000 $ par personne par année civile. Le financement du Parti démocrate du Wisconsin a largement dépassé les républicains, collectant 59 millions de dollars sur deux ans, contre 23,7 millions de dollars pour les républicains, selon les rapports de financement de la campagne.