Dans un communiqué publié samedi, le secrétaire fantôme à la Santé, Jonathan Ashworth, a déclaré que le virus était désormais «incontrôlable» dans certaines parties du pays, alors qu’il exhortait le Premier ministre à expliquer comment il entendait endiguer la dernière vague de virus.

“Il est évident depuis quelques jours que le virus est à nouveau incontrôlable dans certaines parties du pays. Le système à plusieurs niveaux du gouvernement n’a pas réussi à enrayer sa propagation”, a-t-il déclaré.

“C’est un moment incroyablement grave et les gens sont inquiets. Le Premier ministre a refusé de prendre des mesures pour limiter la propagation du virus à Noël. Tout ce qu’il a offert jusqu’à présent, c’est la confusion et l’indécision.

“Il doit maintenant s’adresser à la nation pour expliquer quelle action il va entreprendre.”

Ses commentaires sont survenus au milieu des spéculations selon lesquelles le gouvernement prévoit de faire une déclaration samedi sur une nouvelle souche virulente de Covid-19, qui serait à l’origine d’une augmentation des infections à Londres et dans certaines parties du sud-est ces derniers jours.

Vendredi, le NHS du Kent a annoncé qu’il suspendait les procédures hospitalières non urgentes, affirmant qu’il traitait le double du nombre de patients qu’il avait au plus fort de la première vague en avril.

Cette décision est intervenue alors que les derniers chiffres du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) ont montré que le nombre R pour le Royaume-Uni était estimé à entre 1,1 et 1,2 – ce qui signifie que la maladie se développe à nouveau.

Dans le même temps, on s’inquiète d’un possible pic à la hausse des cas, car les règles sur le mélange des ménages sont assouplies pendant la période de Noël.

Les derniers changements de niveau en Angleterre – qui sont entrés en vigueur samedi matin à minuit une minute – signifient que 38 millions de personnes vivent désormais sous les restrictions de niveau 3 les plus strictes, soit 68% de la population anglaise.

Les zones qui sont passées au niveau le plus élevé comprennent le Bedfordshire, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Hertfordshire, la plupart de Surrey, Peterborough, Hastings et Rother à la frontière du Kent dans l’East Sussex, et Portsmouth, Gosport et Havant dans le Hampshire.

Bristol et North Somerset sont passés du niveau 3 au niveau 2 tandis que le Herefordshire est tombé au niveau 1 – même si le directeur de la santé publique du comté a exprimé des inquiétudes concernant l’assouplissement.