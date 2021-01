Samedi matin, la nouvelle a fait surface que le diffuseur de longue date Larry King était décédé à l’âge de 87 ans. Plusieurs personnes ont réagi à son décès en se remémorant des moments emblématiques de sa carrière, notamment la couverture du football professionnel. King a déjà travaillé pour les Dolphins et a aidé à appeler des matchs lors de la première saison gagnante de la franchise.

Alors que King était un nom familier en raison de son travail en tant que personnalité de la radio et intervieweur, il a en fait commencé sa carrière dans le sud de la Floride. Il a changé son nom de Ziegler à King suite à la recommandation de son patron et est devenu un commentateur de couleur pour WIOD et l’équipe de la NFL pendant les saisons 1970 et 1971. King a travaillé aux côtés de l’analyste de longue date Henry Barrow. Cependant, il a perdu son emploi au milieu de la saison en raison de problèmes juridiques.

Selon le Miami Herald, King a été arrêté en décembre 1971, entraînant son renvoi. Un ancien partenaire commercial l’a accusé de grand vol. Les charges ont été abandonnées par la suite, mais King n’est pas retourné aux Dolphins. Au lieu de cela, il a par la suite décroché un talk-show nocturne sur le Mutual Broadcasting System, “The Larry King Show”.

Bien qu’il n’ait pas travaillé pour les Dolphins pendant une longue période, King est resté un fan de l’équipe. Il a parfois été aperçu portant un maillot n ° 17 Ryan Tannehill, ainsi qu’un n ° 91 pour Cameron Wake. Comme il l’a expliqué lors d’une précédente interview, King a vu les moments les plus importants et les pertes déchirantes en travaillant sur la radio, ce qui l’a amené à les vivre comme un véritable supporter.

“Comment pourrais-je ne pas être fan des Dolphins?” King a dit à Dave Hyde du South Florida Sun-Sentinel. “J’étais là pour leur premier match. J’étais dans leur équipe de radio pour leurs plus beaux jours. J’étais ami avec leurs plus grands noms. J’étais l’un de ceux qui ont vécu et sont morts à Miami à cette époque avec ce qu’ils faisaient.”

King a également partagé avec Hyde des histoires de son temps à couvrir l’équipe. Il a mené une interview avec le demi offensif Larry Csonka dans la salle médicale, provoquant une explosion de l’entraîneur-chef Don Shula. “Obtenir le [expletive] hors de la salle médicale! », a crié l’entraîneur vainqueur du Super Bowl lors de l’émission en direct. Il a ensuite demandé à King comment ne pouvait-il pas savoir que la salle médicale était interdite.

Le bref moment a peut-être été tendu, d’autant plus que Shula a juré lors d’une émission de radio en direct, mais les deux hommes avaient une relation saine. King a interviewé l’entraîneur-chef dans son émission de radio et lui a rendu hommage après sa mort. “Repose en paix à mon cher ami Don Shula. Nous avons partagé de nombreux bons souvenirs ensemble sur et en dehors du terrain. Don Shula ne pouvait pas mentir et est le plus grand entraîneur de football de tous les temps”, a écrit King en mai 2020.