Le patron du rsenal, Mikel Arteta, admet qu’il est moralement étrange de continuer à jouer au football de niveau élite – mais il espère que cela pourra donner un coup de pouce à la nation au milieu de l’accélération de la pandémie.

Le sport d’élite est actuellement autorisé à se poursuivre au Royaume-Uni, malgré les restrictions de verrouillage à l’échelle nationale pour lutter contre la propagation du Covid-19, mais les chiffres du gouvernement sont préoccupés par le non-respect par le football des règles de distanciation sociale ces dernières semaines.

Les stars de la Premier League ont enfreint les règles de verrouillage, tandis que lors des matchs de la FA Cup ce week-end, les joueurs ont ignoré les directives en se serrant dans leurs bras pendant les célébrations des buts et l’équipe de Chorley qui a battu Derby a chanté dans un vestiaire bondé.

Arteta a déclaré: «Moralement, avec la situation que nous avons dans le comté, avec la situation que nous avons dans le monde, continuer à faire ce que nous faisons est un sentiment un peu étrange.

«Nous savons également ce que nous pouvons apporter à la société si nous sommes capables de le faire de manière sûre, alors il y a beaucoup de points positifs à prendre.

«C’est juste cet équilibre que quand commence-t-il à devenir dommageable et inquiétant et à exposer les gens? Et quand nous pouvons le faire, nous sommes toujours en sécurité et nous pouvons, comme je l’ai dit, ajouter quelque chose de positif à ce contexte difficile.

«Il est très difficile de contrôler les émotions lorsque vous roulez à 200 mph dans le match. Nous demandons à nos joueurs dans les virages par exemple de marquer les hommes, de pousser les gens et ensuite nous ne pouvons dire bonjour à personne. Cela devient un peu controversé et difficile à comprendre.

Arsenal est de retour en action jeudi quand il affrontera Crystal Palace, mais il sera sans Gabriel Martinelli. Le Brésilien a roulé la cheville lors de l’échauffement de la victoire de samedi sur Newcastle et a dû être retiré de la formation. Il subissait un scan aujourd’hui.