La technologie est utilisée tout au long de la Ligue des champions, mais n’est actuellement utilisée qu’en Ligue Europa à partir des huitièmes de finale.

Arteta dit qu’il ne peut pas comprendre cette décision et a exprimé ses frustrations après la victoire 4-1 d’Arsenal contre Molde jeudi soir.

Les Gunners ont remporté une victoire facile pour rester en tête du groupe B, mais ils avaient un but d’Eddie Nketiah exclu du hors-jeu alors qu’ils étaient 1-0.

Les rediffusions ont montré que le jeune attaquant était d’accord et Arteta a ensuite exhorté l’UEFA à modifier sa politique de ne pas utiliser le VAR avant les dernières phases de la compétition.

«Je ne comprends pas», dit-il. «Je ne pense pas que cela ait un sens quand nous avons la technologie et nous pensons tous que c’est le bon appel pour que tout le monde le fasse. Alors je ne comprends pas.

«Nous nous sommes plaints de l’arbitre car on nous a dit qu’il était clairement en jeu, et c’est évidemment une situation qui peut changer la donne. Alors je pense que c’est quelque chose qu’ils [UEFA] doivent le regarder et, si possible, le changer. »

En fin de compte, le but non autorisé de Nketiah n’avait pas d’importance car Arsenal est venu par derrière pour éliminer des gagnants confortables à l’Emirates Stadium.

Martin Ellingsen avait donné à Molde une avance de choc après 22 minutes, mais l’équipe d’Arteta a riposté par deux contre-buts, une frappe de Nicolas Pepe et une de Joe Willock.

Ce fut une soirée facile pour Arsenal à la fin et, tout comme il l’a fait contre Dundalk, Willock, 21 ans, s’est démarqué.

«Je pense qu’il était vraiment fort dans sa performance. Je pense que la façon dont il aborde chaque opportunité montre à quel point il est mature », a déclaré Arteta.

«J’ai vu sa conférence de presse et j’ai également été impressionné par la façon dont il communique. Je pense qu’il se développe de la bonne façon, c’est un joueur que j’aime beaucoup.

«Il a des qualités très spéciales et il mérite chaque minute qu’il joue et il le montre avec des performances, avec des buts et son attitude.

«Le truc, c’est que nous avons une très grosse équipe en ce moment. J’ai dit à Joe que je lui fais vraiment confiance.

«C’est une compétition que nous ne traitons pas pour donner une chance aux joueurs, c’est une compétition que nous prenons vraiment au sérieux, nous voulons jouer des joueurs qui sont dans la meilleure forme possible pour nous donner le résultat dont nous avons besoin et Joe est l’un d’entre eux.

